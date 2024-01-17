〈美股盤後〉Fed官員淡化3月降息預期 三大指數盡墨

財報季持續開跑，10 年期美債殖利率突破 4%，美元創 3 月以來最大升幅，美股主指週二 (16 日) 幾乎全數盡墨，僅費半指數強漲超 1.3%。

聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 淡化 3 月降息預期，他於週二指出，聯準會應當「謹慎」，若通膨沒有反彈，聯準會今年適宜降息，但認為央行可以慢慢進入寬鬆貨幣政策。由於華勒不是徹底的鷹派，但他的言論也不是非常鴿派，交易員對 3 月聯準會實施寬鬆政策的機率從上週五的近 80% 降至 65%。

紅海危機持續，希臘貨船 Zografia 週二於紅海遇導彈襲擊，葉門胡塞承認對此船發動攻擊。英國石油巨頭殼牌 (Shell) 傳出無限期暫停所有經紅海的運輸。日本郵船、商船三井和川崎汽船等日本國內三大航運公司也定停止所有船舶穿越紅海。美軍正搜尋其上週五失蹤的兩名特種部隊海豹突擊隊員，同時針對葉門發動新一輪打擊行動，目標是胡塞武裝控制地區的反艦彈道導彈。

世界經濟論壇年會 (又稱達沃斯論壇) 於 1 月 15 日至 19 日在瑞士達沃斯舉行，橋水基金聯席投資總監 Greg Jensen 與會時表示，金融市場對聯準會降息，同時忽視美中兩國關係再度緊張的可能性，特別是 11 月總統大選後情況將出現變化。那斯達克執行長 Adena Friedman 認為，聯準會應警惕過早降息。

中國政府正考慮推出 1,390 億美元特別債券以實施更多刺激措施，實現全年經濟增長目標。

美股週二 (16 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 231.86 點，或 0.62%，收 37,361.12 點。

那斯達克指數下跌 28.41 點，或 0.19%，收 14,944.35 點。

標普 500 指數下跌 17.85 點，或 0.37%，收 4,765.98 點。

費城半導體指數上漲 53.52 點，或 1.32%，收 4,105.94 點。

NYSE FANG + 指數下跌 27.52 點，或 0.31%，收 8,730.95 點。

標普 11 大板塊中僅資訊科技收紅 (+0.39%)，能源領跌 (-2.40%)。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王多收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.23%；Alphabet (GOOGL-US) 收黑 0.11%；Meta (META-US) 下跌 1.88%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.46%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.94%。

道瓊成分股以波音領跌。波音 (BA-US) 暴跌 7.89；Nike (NKE-US) 下跌 3.18%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.43%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.99%。

費半成分股逾半走高。美光 (MU-US) 上漲 2.69%；AMD (AMD-US) 大漲 8.31%；博通 (AVGO-US) 上漲 0.66%；高通 (QCOM-US) 漲 0.66%；輝達 (NVDA-US) 上漲 3.06%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.66%；德儀 (TXN-US) 跌 0.60%。

台股 ADR 僅台積電一枝獨秀。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.42%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.34%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 1.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 2.30%。

企業新聞

華爾街巨頭業績兩樣情，高盛 (GS-US) 走升 0.71% 每股 380.45 美元。高盛公布第四季獲利年增 51% 達 20.1 億美元。該行表示，由於整個行業的交易放緩，其 2023 年全年淨利為 85.2 億美元，年降 24%。

反觀摩根士丹利公布最新財報，受一次性費用 5.35 億美元影響，對該季利潤造成重創，儘管第四季營收年增 1.2% 至 129 億美元，超出華爾街預期。摩根士丹利 (MS-US) 下挫 4.16% 至每股 85.97 美元。

Uber (UBER-US) 上漲 0.71% 至每股 63.65 美元。Uber 將於 3 月關閉三年前斥資超過 10 億美元收購的酒精配送業務。

捷藍航空 (JetBlue Airways Corp.) (JBLU-US) 收高 4.91% 至每股 5.13 美元。精神航空 (Spirit Airlines Inc.) (SAVE-US) 暴跌 47.09% 至每股 7.92 美元。波士頓聯邦法官判定捷藍航空以 38 億美元收購精神航空的交易將抑制競爭並提高消費者的票價，因此該交易無法完成。

比亞迪計劃投資 140 億美元開發智慧汽車功能，比亞迪 ADR (BYDDY-US) 摔 3.23 每股 52.140 美元。

波音 (BA-US) 暴跌 7.89% 至每股 200.52 美元。富國銀行下調該公司評級，考量到 737 Max 9 機型持續存在停飛問題。

經濟數據

美國紐約聯準銀行 1 月製造業指數報 - 43.70，預期 - 5.00，前值 - 14.50

華爾街分析

U.S. Bank Wealth Management 投資策略師 Tom Hainlin 指出：「到目前為止，消費者的表現似乎相當不錯，銀行報告的支出整體來說還不錯。信用卡餘額有所增加，但帳戶成長也有所增加。」

瑞銀集團上調美國股市前景，週二將標普 2024 年預測上調 6%，至 5,150 點。

Evercore ISI 副主席 Krishna Guha 認為：「聯準會官員華勒強調無需急於求成的言論表明，他不希望推動 3 月份的降息，並認為他的論點總體上更符合我們 5 月或 6 月首次降息的預期。」

B. Riley Financial 首席市場策略師 Art Hogan 稱，更重要的是專注於聯準會降息的原因，而不是何時降息。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主