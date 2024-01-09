鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至10.49元，預估目標價為120元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.62元下修至10.49元，其中最高估值14.79元，最低估值6.5元，預估目標價為120元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|14.79(14.79)
|18.91
|最低值
|6.5(6.5)
|7.81
|平均值
|10.5(10.65)
|12.28
|中位數
|10.49(10.62)
|11.2
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|172,416,700
|192,293,890
|最低值
|159,962,050
|163,097,900
|平均值
|168,646,900
|180,603,410
|中位數
|170,643,500
|180,387,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.02
|10.21
|8.9
|9.93
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|171,356,495
|155,022,197
|131,278,537
|120,067,508
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。