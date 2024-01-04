〈台股盤後〉遇月線反壓翻黑小跌9點 貨櫃三雄逆風揚帆

台股今 (4) 日早盤雖然一度上攻並收復 17600 點整數關，但向上遇月線反壓後翻黑震盪，在貨櫃三雄撐盤下，加權指數小跌 9.66 點或 0.06%，收 17549.65 點，成交金額量縮至 2768 億元。

觀察前幾大電子指標，台積電 (2330-TW) 收 580 元，上漲 2 元或 0.35%，聯電 (2303-TW) 也小漲作收，聯發科 (2454-TW) 收平盤，鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW) 則小跌。

廣達 (2382-TW) 漲逾 2%，群光 (2385-TW)、健鼎 (3044-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 同步收漲，在電子指標中較為強勢。不過，像 ABF 指標南電 (8046-TW) 跌近半根停板、欣興 (3037-TW) 也跌 3%。

電子股漲跌互見下，加上紅海危機持續延燒，海運運價看漲，資金轉入航運股，貨櫃三雄今日攻勢延續，陽明 (2609-TW) 大漲 6%，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 均漲逾 3%。

其餘航運股如台驊投控 (2636-TW) 也大漲近半根停板，榮運 (2607-TW)、志信 (2611-TW) 雙雙飆上漲，散裝航運新興 (2605-TW) 漲逾 4%、裕民 (2606-TW) 漲 3%，中航 (2613-TW)、中櫃 (2613-TW) 等也漲 3%。