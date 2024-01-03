〈台股盤中〉電子股殺盤重挫逾300點 海運、防疫股抗跌

美國科技股周二重挫，台股今 (3) 日也在半導體為首的電子股同步下殺，盤中大跌逾 300 點，失守 17600 點，並摜破 10 日線及月線，預估成交量超過 3000 億元，盤面上則以海運、防疫股相對有撐。

半導體成重災區，台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW) 等跌逾 2%，日月光投控 (3711-TW) 更是大跌 6%，南亞科 (2408-TW)、祥碩 (5269-TW)、矽力 *-KY(6415-TW) 也跌半根停板。

AI 概念族群同樣走弱，鴻海 (2317-TW) 跌 1%、台達電 (2308-TW) 同樣跌近 2%，緯穎 (6669-TW)、嘉澤 (3533-TW)、華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW)、仁寶 (2324-TW) 跌 3-4%，佳世達 (2352-TW)、技嘉 (2376-TW)、和碩 (4938-TW) 以及面板雙虎跌 2-3%，大立光 (3008-TW) 也跌 4%。

不過，廣達 (2382-TW)、健鼎 (3044-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、群光 (2385-TW) 等午前力守紅盤，文曄 (3036-TW) 更是漲近 3%，是今日表現相對強勢的電子指標。

貨櫃三雄今日表現持續強勢，雖然因大盤拖累漲幅收斂，但長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 午盤仍均維持 1% 以上的漲幅。另外，國內新一波新冠疫情再起，防疫概念股獲買盤進駐，飛寶 (4413-TW)、恆大 (1325-TW)、聚隆 (1466-TW)、康那香 (9919-TW) 等直奔亮燈漲停。