鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估上修至18.86元，預估目標價為322.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美時(1795-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.7元上修至18.86元，其中最高估值22.08元，最低估值17.2元，預估目標價為322.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|22.08(22.08)
|20.87
|15.7
|最低值
|17.2(17.2)
|20.04
|15.7
|平均值
|19(18.95)
|20.46
|15.7
|中位數
|18.86(18.7)
|20.46
|15.7
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|20,563,000
|22,566,000
|最低值
|17,448,000
|18,996,000
|平均值
|19,020,250
|20,308,670
|中位數
|18,927,000
|19,364,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.59
|5.5
|4.22
|2.74
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,632,772
|12,649,189
|10,728,583
|9,174,740
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。