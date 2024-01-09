鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估上修至18.86元，預估目標價為322.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美時(1795-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.7元上修至18.86元，其中最高估值22.08元，最低估值17.2元，預估目標價為322.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 22.08(22.08) 20.87 15.7
最低值 17.2(17.2) 20.04 15.7
平均值 19(18.95) 20.46 15.7
中位數 18.86(18.7) 20.46 15.7

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 20,563,000 22,566,000
最低值 17,448,000 18,996,000
平均值 19,020,250 20,308,670
中位數 18,927,000 19,364,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 11.59 5.5 4.22 2.74
營業收入
(單位：新台幣千元)		 14,632,772 12,649,189 10,728,583 9,174,740

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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