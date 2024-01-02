鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至10.56元，預估目標價為120元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.62元下修至10.56元，其中最高估值14.79元，最低估值6.5元，預估目標價為120元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 14.79(14.79) 18.91
最低值 6.5(6.5) 7.81
平均值 10.56(10.81) 12.28
中位數 10.56(10.62) 11.2

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 172,416,700 192,293,890
最低值 159,962,050 163,097,900
平均值 168,436,310 180,603,410
中位數 171,166,000 180,387,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 15.02 10.21 8.9 9.93
營業收入
(單位：新台幣千元)		 171,356,495 155,022,197 131,278,537 120,067,508

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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