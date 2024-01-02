定穎旗下超穎送件申請A股上市 後續還有欣興、柏承規劃中

定穎 (3715-TW) 轉投資的超穎電子已在 2023 年 12 月 31 日向上海證交所提出 IPO 申請作業，時程與定穎公司台灣 PCB 廠在中國大陸設廠形成完整的供應鏈聚落已逾 20 年，而定穎也可能成為繼臻鼎–KY(4958-TW)、楠梓電 (2316-TW) 後，另一家完成中國子公司在當地掛牌的 PCB 廠。而欣興 (3037-TW)、柏承 (6141-TW) 將大陸子公司 IPO 規劃。

台 PCB 廠定穎旗下黃石超穎電子的向上海證交所申請 A 股股票上市案，台灣定穎股東會通過、超穎董事會通過，目前只待超穎電子 也在 10 月 13 日股東會通過走完程序啟動 IPO 向官方的申請流程，預計在 2023 年年底前提出申請。

定穎 2023 年前三季營收 115.48 億元，毛利率 22.42%，年增 5.76 個百分點，稅後純益達 7.52 億元，每股純益達 2.71 元。同時，定穎汽車板營收比重已占 70%，整體產能利用率並達 85-90%。

定穎指出，公司目標全年營收持平或小幅衰退，但獲利可望成長，毛利率仍可藉由產品組合優化及高階新品陸續進入量產而持續提升。同時，定穎包括 AI 加速卡及車用 ADAS 板、車用雷達板的高階產品大幅將量產出貨，貢獻獲利。

定穎在泰國與建新廠為高度智慧化及自動化的智慧工廠，技術類別為高多層板及 HDI，含高頻與高速材料的技術，產品應用於伺服器、網通、儲存裝置及汽車。第一期規劃開出每月 50 萬平方英呎，預計 2024 年第四季開始量產。

此外，欣興擬將旗下蘇州群策申請中國 A 股上市案，待送交 2024 年的股東會通過後，展開 IPO 的送件作業，但由於欣興持股 86% 的蘇州群策科技 A 股上市案，必須提欣興明年股東會通過，才能進行送件等相關程序，推估實際 IPO 時間約會落在 2025 年。

蘇州群策科技爲欣興旗下的 ABF 及 BT 載板廠。欣興對中國蘇州群策在當地 IPO 案，主要因為蘇州群策科技是以中國客戶為主，考量到保留人才凝聚員工向心力等因素，因此擬進行上市計劃。

台廠運用中國 A 股市場 的 IPO 或現增籌資動作，將快速籌集大筆資金，並可大量擴充在地經營規模，有愈來愈多台灣上市公司，採行在中國大陸 A 股上市「兩岸雙掛牌」(T+A) 的方式，創造獨特優勢，其中臻鼎 - KY 是最成功案例，2018 年透過旗下鵬鼎在中國掛牌，籌資人民幣 36 億元，其後加速擴張規模、擴充載板產能、並在台購併永豐餘集團 PCB 廠先豐且設立南科軟板廠。

臻鼎 2022 年營收以台幣 1713.56 億元，拿下全球 PCB 業龍頭寶座，目前在包括台灣、秦皇島、深圳、江蘇淮安等地區進行多元化產品類別生產擴充。預估 2030 年要拿下全球 10% 的 PCB 市占率。