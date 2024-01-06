Fed今年投票委員：隨著經濟正常化 Fed應該降息

今年有貨幣政策投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 表示，隨著經濟正常化，以及對通膨下行路徑的信心增強，聯準會 (Fed) 應該降息。

巴金是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票成員之一。他表示：「原則上，我不反對將利率拉回正常水平，因為對於通膨正在回到目標的信念愈來愈強。隨著經濟恢復正常，我們應該也讓利率正常化。」

談到就業市場，巴金認為勞動力市場似乎也在走向正常化，不是疲軟，而是呈現穩定、溫和的趨勢。考量到近年來企業面臨的招聘挑戰，他表示，就算經濟漸趨低迷，勞動力市場的疲軟程度也不會那麼明顯。

他說：「我確實相信，勞動力囤積的現象，將會比以往還要多。」

美國周五 (5 日) 稍早公布 12 月非農就業加速成長，工資增幅也高於預期。即使交易員依舊認為 Fed 年底前將大幅降息，最新就業報告出爐後，認為 Fed 將從 3 月啟動降息的機率卻有所下滑。

今年稍早被問到 3 月降息可能性時，巴金表示，他盡量不對政策會議做出預先判斷。

巴金一直都對通膨軌跡抱持謹慎態度，並警告經濟可能會有多種路徑。他重申，利率變化的速度和時間將取決於通膨和經濟的動向，他還說，經濟重新加速的可能性比較小。

美國過去 6 個月的年化核心通膨率為 1.9%，為三年多來首次低於 Fed 的目標水平。巴金表示，這主要是由商品價格所帶動，而風險在於，這種趨勢多半只會帶來一次性的幫助。

即使實施限制性貨幣政策，Fed 官員仍預測 2024 年美國經濟將幾近完美著陸，成長率估放緩至 1.4%，年化核心通膨率降至 2.4%，且今年有望降息三次。