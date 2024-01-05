〈房產〉桃園市房市買氣高峰期已過 新案挹注台南逆勢走揚

2023 年房市開低走高，六都 12 月合計買賣移轉棟數年增 16%，不過全年度交易不理想，房仲業者依六都地政局及民政局資料，統計六都家戶購屋比，2023 年與 2022 年相比僅台南市走揚，桃園市家戶購屋比在 2022 年高達 5%，代表每 100 戶有 5 戶買房，去年跌至 4.5%，買氣甚至低於疫情爆發前。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，雖然 2023 年第四季房市因青安貸政策催動，交易逐月回溫，但去年上半年房市因多重打房政策及升息衝擊，交易量陷入低谷，因此多數區域全年度買氣下挫。

統計六都家戶購屋比，2023 年桃園市跟台中市都 4.5%，同位六都之首，台北市家戶購屋比 2.5%、新北市 3.6%、台南市 3.4%、高雄市 3.2%，台北、新北、桃園、高雄等四都，買氣不但低於 2022 年 2022，甚至比疫情前的 2019 還低，唯一正成長的是台南市，台南前年買氣走跌，壓低基期，去年台南市全年買賣移轉棟數正成長 8.1%，買氣正成長。

郎美囡分析，台南市先前因南科話題締造房市佳績，前幾年新案銷售創佳績，去年永康區、北區、歸仁區迎來交屋潮，挹注移轉量，除此之外，自用買方撐場，地段、機能佳的房屋成交穩定，買方看好南科產業帶動效果，若價格有讓利空間成交機會高；而桃園市一直以來房價比雙北親民，機場捷運沿線各站創造通勤購屋量，但近幾年房價逐漸攀高，雙北買方回頭找新北低價區，買氣下滑，不過桃園市公司、廠辦越來越多，增加許多工作機會，有穩定的在地買盤，因此家戶購屋比在六都中依然居冠。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，土地、營建成本高，新案價格沒有因平均地權條例新法下修，加上這次總統大選候選人不再聚焦打房，房價依然堅挺，觀望已久的買方陸續進場，去年末房市小陽春，略為扳回頹勢，預期今年能延續熱度。