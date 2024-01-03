〈房產〉2023年坪價200萬元豪宅俱樂部 共9個社區成交17戶

最新實價揭露，台北市松山區指標豪宅「文華苑」仍持續有交易紀錄，去年 11 月中樓層戶別，成交 5 億 6278 萬元、每坪 200 萬元，共 350.12 坪， 統計 2023 年台北 200 萬元豪宅交易，前 11 月共有 9 個社區入榜，已累計 17 筆交易，總銷金額約 67.9 億元，其中最高單價的是「One Park Taipei 元利信義聯勤」兩戶，單價 277 萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，《平均地權條例》修正案 7 月 1 日上路，私法人買受住宅須經許可，一般認為將打擊到豪宅市場買氣，不過下半年仍指標性豪宅，包括西華富邦和文華苑，都有法人買方，估計對於有長期持有規劃的法人而言，因有前例可循，今年仍會陸續出現法人購置豪宅的交易，也讓手邊仍有豪宅餘屋的建商稍微鬆一口氣。

《平均地權條例》修正案後，若因以下六種情況，法人經許可後得以購買住宅，包括合建、實施或參與都更危老，衛生福利機構場所或合作社購買供社員共同使用，一般法人可購買宿舍使用，但不可超過員工人數，或同一使用執照內五戶以上，規模出租經營使用。

此外，台灣房屋集團趨勢中心觀察 2023 年台北 200 萬豪宅交易，前 11 月共有 9 個社區入榜，已累計 17 筆交易，總銷金額約 67.9 億元，其中最高單價的是「One Park Taipei 元利信義聯勤」兩戶，單價 277 萬元；總銷金額最多的是「松濤苑」，成交 3 戶，其中包含一戶親友間交易，總銷金額近 14 億元；另外，最新揭露的還有「潤泰敦峰」高樓層戶，6 月成交約 1.9 億元、單價 209.5 萬元，共 108.68 坪，由自然人無貸款買下。

第一建經研究中心副理張菱育指出，近期內需復甦，股市看俏，不少企業主或高資產族會將股利配息，轉向不動產做資產配置，尤其不少企業更將高端豪宅視為招待所或是經商交際的配備，因此不乏加購收藏，也有累積資產傳家的作用。