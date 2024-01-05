鄉林以8.95億元轉移衡陽路古蹟容積售給皇翔 估獲利逾5億元

鄉林 (5531-TW) 今 (5) 日發布重訊，處分多年前買入的台北市中正區城中段二小段兩筆土地，轉移古蹟的容積為 1379.18 平方公尺 (約 417.2 坪)，交易金額為 8.95 億元，交易對象為皇翔建設 (2545-TW)，預估完成這筆交易，鄉林將獲利 5 億元。

鄉林表示，基於重視古蹟維護保存，先後共將投入 8000 萬元維護該巴洛克式洋樓建築之風貌，留給世人更多探索建築之美。法人推算，該容積交易，換算相當於每坪單價為 214.6 萬元，而鄉林處分該筆容積預計實質獲利約 5 億元。

鄉林建設指出，出售標的物為台北市衡陽路 60 號，建號 17、18，古蹟名稱為衡陽路 60 號店屋，土地面積為 219 平方公尺。該店屋原為歷史建物，鄉林一向很重視歷史建物與文化創意相關產業，尤其是對於歷史建物之保存工作，極為重視。在 2008 年買入時，基於社會期待及企業責任，就斥資近 5000 萬元進行歷史建物之維護，才有保有呈現現在的洋樓風貌。

鄉林以 8.95 億元轉移衡陽路古蹟容積售給皇翔。(圖：取材自 Google 地圖)

台北市政府去年 10 月 11 日公告為市定古蹟，根據《文化資產保存法》規定，該歷史建物得辦理古蹟土地的容積移轉。根據市政府通過之歷史建築維護事業計畫內容，該店屋之屋主與鄉林共同辦理後續古蹟修復再利用之工程計畫，還要再投入修復費用約 3000 萬元，另根據古蹟土地容積轉移辦法規定，取得獎勵容積為 1735.25 平方公尺，其中 1379.18 平方公尺為鄉林持有。

鄉林長期布局台北市都市更新案，16 年前購入該容積，但多數都市更新案整合程序需要很多時間，短期內還不會用到，剛好皇翔建設近期有推案計畫的容積需求，鄉林建設董事會今天通過決議，先以總價 8.954 億元售出該容積予皇翔建設，後續古蹟修復計畫也會持續推動。