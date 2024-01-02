〈房產〉六都房產12月交易量月增1.4% 年增16% 全年僅台南成長

全台六都會區公布 2023 年 12 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 23,751 棟，是也是 2023 年單月最佳表現，年增 16%。其中並以台南交易 2398 棟的表現佳，年增 37.1%；2023 年全年六都交易衰退 3%，其中除台南成長 8.1% 之外，其餘五都的買賣移轉棟數部呈現衰退。

根據六都最新公告 12 月移轉棟數表現，信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，2023 年移轉棟數有機會挑戰 30.5 萬棟，雖然移轉棟數創下近 4 年新低，不過下半年房市移轉棟數呈現連續年增表現，反映 2023 年下半年房市比前一個年度同期更好，也因為下半年房市表現不錯，雖然全年移轉棟數年減，但實際上市場買氣感受度反而會比去年熱絡。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，由於房市交易與登記約莫有 1 個月左右的時間差，因此 12 月建物買賣移轉棟數主要是反映 11 月至 12 月初的市況，12 月六都建物買賣移轉棟數月增 1.4%，觀察各都會區表現增減互見，其中台北市月減 2.5%，新北市月減 3.5%，桃園市月減 0.8%，台南市則因 11 月永康有超過 500 棟新屋交屋挹注，基期較高，讓台南市市月減 25.2%，台中市月增 32.6%，高雄微增 1.3%。

而與 2022 年 12 月相比，2023 年 12 月六都建物買賣移轉棟數年增 16%；除了桃園市微減 1% 外，其餘五都均成長，其中以台南市大增 37.1% 表現最佳，其餘依序是高雄市年增 28.4%，新北市年增 16.8%，台中市成長 15.7%，台北市年增 12.4%。

陳金萍指出，2022 年 12 月全球經濟面臨衰退風險，股匯市也持續震盪，民眾普遍看壞經濟景氣，加上當時國內四度升息對房貸利率推升有感，民眾購屋負擔更為吃重，讓民眾認為房市多頭已到盡頭，即使購屋需求不減，但出價轉趨審慎保守，也影響房市交易表現，交易量能處於相對低檔，讓 2023 年 12 月六都交易量較 2022 年同期成長 16%。

陳金萍說明，進一步觀察 2023 年全年六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 236,363 棟，與 2022 年同期年減 3%，是自 2020 年來最低交易紀錄，創四年新低。其中，台北市年減 6.6%，新北市年減 0.3%，桃園市與台中市年減 7.3% 與 5.9%，高雄市年減 2.3%，而台南市表現最為亮眼，較 2022 年成長 8.1%，是六都中唯一年增的都會區。

永慶房屋指出，回顧 2023 年房市呈現「上冷下溫」格局，六都全年房市交易封關雖量縮，但量縮幅度收斂至 3.0%，顯示交易量能有撐，以目前交易市況來看，房市自用、置產買氣穩定，加上新青安優惠房貸助攻，預期這波穩定的買氣可望延續至農曆年前。