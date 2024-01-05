2023十大推案建商出爐 威京集團奪冠粉碎寶佳五連霸美夢

2023 年十大建商出爐，根據市調機構統計，本次前十名上榜建商合計推案約 8000 億元，較去年大增逾 3 成；但個供給量較往年明顯減少。此外冠軍則首度換人，威京集團上演大驚奇首次入榜就奪冠，商辦案「京華廣場」更以 1600 億元的量體刷新單一個案規模，讓原龍頭寶佳機構挑戰五連霸夢碎

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案指出，受政策及選舉干擾，過去一年建商紛紛收手觀望，住宅新案水位明顯下降，如寶佳這次雖保持 1000 億元以上案量，但仍較 2022 年量縮 3 成多；反觀商辦及廠辦等產品，受惠貿易戰、科技業興盛等影響，前幾年市場曾迎來一波需求高峰，再加上受打炒房政策衝擊較小，吸引建商持續布局，也成為冠軍換人做的主因之一。

首度上榜就奪冠的威京集團，重心橫跨住宅、商辦及廠辦等領域，推案不算頻繁，但每每有新案問世就是轟動四方。綜觀其近年代表作，從每戶動輒數十億的超級豪宅「陶朱隱園」，再到去年全台單一案量最大的商辦案「京華廣場」，可說話題性十足；而根據調查，該案目前每坪開價約 250 萬元，預計興建四棟辦公大樓，地下 7 層、地上 19 層，單層銷售面積約 700-1,100 坪，最快在 2026 年就會落成。

至於挑戰連霸未果的亞軍寶佳，無論戶數、個案都是傲視群雄，去年重心主要集中在桃園、新北及台中等地，以桃園來說，新案分布在龜山、八德及蘆竹等區，合計約有 500 億元案量，占整體總銷比重逾三分之一，顯示策略上仍以鎖定蛋白區買盤為主。反觀季軍興富發 (2542-TW) 則積極回防蛋黃區，這次量體直逼 1000 億，年成長超過 3 成，尤其是總銷逾百億的指標住宅案中，除台南市安元南區的「南科悦揚」屬蛋白區，其餘「雍悦一方」、「雲頂」和「孟學苑」分別坐落在台中西屯及高雄三民等精華區塊。

排名第四名且連 5 年都上榜的豐邑，近年除了固守台中市，在北屯區接連推出「豐穗」、「豐邑太原 YES」、「浩瀚景立方」等案外，也持續加碼四處獵地，這次台南市東區、桃園龜山都可見其開案，量能也衝破 800 億元，年增近 4 成。第五名的茂德機構則是在新北市火力全開，光三重區「都廳大院 2」、「晴空大地」就挹注 3500 多戶供給，相當驚人。

排名第六，由知名代銷甲山林轉投資的愛山林建設 (2540-TW)，2023 年主力著重在雙北地區，像北市中山區就有總銷 120 億元的「中山麗池」，新北市在土城區也有「金城帝寶」系列等百億大案，其中前者因北市高房價影響，小坪數產品銷況不錯。同樣是首度進榜的新面孔，三圓建設 (4416-TW) 憑藉總銷 450 億元的大安區豪宅案「Diamond Towers 台北之星」搶占第七名，據悉該案每坪開價約 230 至 290 萬元，單戶總價至少 4 億起跳。

至於第八、第九名則分屬遠雄 (5522-TW) 及達麗 (6177-TW) 兩家上市建商，以遠雄來說，看好中南部就業、房價等優勢，去年在北部除桃園市大園區的「遠雄仰森」外，其他個案都落在台中、台南及高雄，整體推案水位直逼 400 億元。至於達麗建設同樣主打有建設議題加持的蛋白區，包含台中烏日、高雄橋頭及岡山等地都有新案登場。至於排名第十，推案橫跨廠辦、商辦及住宅的華固建設 (2548-TW)，2023 年代表作清一色為商辦案，在北市中山、南港分別有「華固時代置地」、「華固中央置地」兩案，為當地商辦市場再添亮點。



