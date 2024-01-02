〈房產〉南二都房市熱起來 台南2023年Q4移轉逾8000棟創新高

南台灣台南、高雄 2023 年第四季及全年買賣移轉棟數出爐，高雄第四季買賣移轉棟數為 10009 棟，季增 11.5%，年增 24.6%，為去年表現最佳的一季，也是近 2 年最出色的第四季；台南第四季買賣移轉棟數創出 8,306 棟巨量，季增 31.8%，年增 66.8％，為台南首次單季移轉突破 8000 棟，爲史上最熱單季。

累計台南及高雄 2023 年全年度買賣移轉總棟數，台南全年共為 2 萬 4954 棟，雖未超越 2021 年全年歷史最高 2 萬 6752 棟紀錄，仍締造出史上次高量；而高雄全年買賣移轉總棟數為 3 萬 6266 棟，比 2022 年略少 851 棟，為近五年表現最冷的一年。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄 2023 年上半年受台積電 (2330-TW) 設廠一波三折議題降溫，加上央行 5 度升息及平均地權條例修法干擾，市場買氣趨於保守，不過隨著央行去年 6 月開始利率凍漲，台積電 8 月確認導入 2 奈米新廠，穩定市場信心，緊接著新青安優貸上路，開始催熱不少買氣，雖整體表現不比 2020~2021 年台積電議題爆發年亮眼，不過，2023 年下半年市場表現已逐漸解凍。

而南二都受惠議題熱區大批預售案交屋潮，助攻移轉量驚人演出，尤其台南，永康區 11 月靠單案交屋衝出該區史上巨量、歸仁高鐵特區全年刷出近 1500 棟大量、新市 12 月單月就衝破等同一季的 300 棟爆量，也展現出南科效應帶來的強勁威力。

觀察 2023 年全年高雄各行政區買賣移轉棟數，前三名行政區，由三民區一馬當先以 5300 棟居冠，年增 11.2%，為全市唯一站上 5000 棟的行政區，楠梓區以 3916 棟居次，年減 8.5%，鳳山區以 3802 棟位居第三，年減 20.2%。

至於台南地區，2023 年全年買賣移轉棟數前三大行政區，永康區高人一等以 4533 棟居冠，年增 36.5%，為全市唯一突破 4000 棟的熱區，其次為安南區，以 3313 棟居次，年減 12.9%，東區以 2225 棟位居第三，年增 14.5%。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，台南高雄全年移轉最熱行政區，如永康、三民區皆為傳統購屋熱區，另外如高雄楠梓區等產業議題受惠區，皆展現出自住投資強勁需求，加上受大量預售交屋潮帶動，更助攻該區移轉表現出色，陳揚智說，南二都受豐沛建設利多支撐，雖房價漲易跌難，賣方讓利仍有限，但隨景氣復甦，回歸自住需求，買方該進場還是會進場，如高雄近期就傳出有預售案快速完銷，也顯示市場買盤仍在，觀望期結束，買氣將陸續出籠。

李家妮認為，依據中央大學台灣經濟發展研究中心，最新消費者信心指數 (CCI)，「購買房地產時機」指標，已連續 40 個月保持樂觀，邁入 2024 年，雖有囤房稅 2.0 政策干擾，不過對多屋族影響較大，且相較中北部，南二都擁有多元交通建設、產業鏈與重劃區開發利多支撐，帶動議題區域買氣有撐，不過部分利多仍須發酵期，推估今年上半年整體表現穩步向前，呈「量增價穩」。