〈房產〉12月房市首購當道 信義房屋：總價1000-1500萬交易案最多

總統大選投票近，信義房屋 (9940-TW) 統計門市交易顯示，全台房市買氣未再較 11 月增溫，但仍較去年同期明顯量增，維持今年下半年以來雙位數的量增趨勢，統計門市成交狀況，仍以總價 1000-1500 萬元交易占比最高，每 4 間房屋交易就有 1 間，總價 1500-2000 萬元占比也較上月增加，反映首購的剛性買盤穩定。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年房市上冷下熱，全年移轉棟數有機會上看到 30.3 萬棟，下半年受惠平均地權條例上路後政策利空出盡，另外新青安政策也穩定首購買氣，下半年房市買氣維持平穩，今年選舉可能民眾預期選後房市政策也不會有太多利空，因此對於房市干擾有限，等到選後不確定因素淡化，開發商也積極籌備 329 檔期，可以期待農曆年後有一波小陽春。

統計顯示，全台成交占比最高是總價 1000-1500 萬元，也是首購族偏好的總價帶，包括新北市每 3 間就有 1 間成交該總價帶，桃園市更是占比超過 4 成，新竹地區則是總價 1500-2000 萬元成交最多，每 3 間交易就有 1 間，台中市則是分布平均，總價 700-1000 萬、1000-1500 萬、1500-2000 萬交易比例接近，反應市場需求多元，低總價到條件較好的大樓需求都穩定。

台南市則是總價 700-1000 萬元交易占比最高，高雄則是總價 1000-1500 萬交易占比最多。曾敬德表示，目前市場上的買方需求穩定，反而條件不錯的待售房屋數量有點不足，房市仍維持高檔盤整，交易量能大致維持穩定。

同時，中信房屋的 12 月門市交易量也較 11 月微幅衰退 0.2%，中信房屋總經理張世宗表示，下半年在新青安購屋優惠貸款的帶動下，房市交易量如倒吃甘蔗持續攀升， 根據統計，申請新青安貸款的戶數占全國移轉棟數的占比，自 8 月開始占 9.8%、9 月占 17.3%、10 月占 19.2%，11 月以 6338 戶突破新高，占比達 21.1%，占比逐月提升。帶動 11 月的移轉棟數達到年月雙增，為今年新高。另外，在十二月初，藍營候選人祭出「555 買房方案」政見後，引起熱烈討論，也讓部分 40 歲以下青年買家進入觀望期，打算靜候大選結果後，再進場進行買房決策。

對於明年台灣房市展望，張世宗說，2023 年房市是「量縮價緩漲」，2024 年全球通膨趨緩，預測全球經濟將復甦，而預估美國將啟動降息，然台灣利率則在央行管控下難有大變化，整體而言，明年房市將延續今年下半年市場結構，交易量將在穩中求突破，房價部分則受到建材上漲、人力短缺的影響，整體房價有撐下跌不易。