〈美股早盤〉年底缺乏催化劑 主要指數開盤交投清淡

美股主要指數周三 (27 日) 開平盤，因沒有任何強有力的線索支撐市場對聯準會 (Fed) 可能提前降息的樂觀情緒，這種樂觀情緒曾推動標普 500 指數在前一交易日收近歷史新高。

截稿前，道瓊工業指數漲近 30 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 30 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲逾 0.2%。

美股盤前成交量較低，多數參與者因年終假期離場，只有本周四 (28 日) 將公布上周初領失業金人數為重點經濟數據。

聖誕節假期後的周二，美股在清淡的交易中延續漲勢，標普 500 指數距離 2022 年 1 月以來的最高收盤價約 0.5%。目前，該指數有望實現三年來最大的單季成長。

波士頓 Andersen Capital Management 的創始人 Peter Andersen 表示：「傳統上，在聖誕節和新年之間，市場活動並不多，但我確實注意到，本周樂觀情緒似乎盛行。」

Andersen 也提到，Fed 在明年不會升息，美國經濟將繼續實現所謂的軟著陸，這應該會替美股在明年的漲勢打下堅實的基礎。

市場對 Fed 可能最早在明年 3 月開始降息的押注，已把美股推至一些技術分析師認為已超買的水準。本周四公布的申請失業金人數可能會替經濟和貨幣政策前景提供進一步線索。

瑞士銀行資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示：「標普 500 指數買家在本周或下周將該指數推至新高之前肯定不會退讓，不過市場的樂觀情緒有些過頭了。Fed 可能會降息，但不會以目前市場反映的速度降息。」

其他消息方面，日經 225 指數周三上漲逾 1%，徘徊在 7 月份創下的歷史高點下方，此前日銀 (日本央行 / BOJ) 成員在上周的會議討論了結束負利率政策的可能時機，幾位成員表示他們認為不急於採取行動。日銀摘要發布後，日元走弱，日本政府債券殖利率走跌。

摩根大通證券日本公司的衍生品策略師 Masanari Takada 說：「由於日股沒有特別的盲點，看漲觀點在投資人中盛行。雖然日銀早於預期的政策變化和日元升值可能對自上而下的交易者構成風險，但日銀今天的摘要結果讓人鬆了一口氣。」

截至台北時間周三（27 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 1.20%，至每股 259.68 美元

據知情人士透露，因中國競爭對手在激烈的競爭中加速推出新產品，特斯拉計劃由上海工廠推出暢銷 Model Y 的改款車型。據悉，特斯拉目前正在中國為其改款 Model Y 車型進行籌備，最快或於 2024 年年中開始量產。不過特斯拉隨後證實此為不實消息。

聯邦快遞 (FDX-US) 早盤股價上漲 0.27%，至每股 252.67 美元

聯邦快遞日前宣布將回購價值 10 億美元的股票，作為其提高股東資本回報承諾的一部分。該公司已與瑞穗市場美洲公司簽訂了一項加速股票回購的協議。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 0.01%，至每股 374.70 美元

微軟上線安卓 (Android) 版的 Copilot 應用程式，目前可在 Google Play 商店下載，但 iOS 版本目前尚未推出。Copilot 安卓版與 ChatGPT 非常相似，可以訪問聊天機器人功能、生成圖像，並可以為電子郵件和文檔草擬文本。它還能夠免費訪問 OpenAI 最新的 GPT-4 模型。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

由於今年美股漲幅極度集中在美股科技七雄，這使得看空投資人高度警覺，但高盛並不擔心，並預計漲幅將持續。高盛認為，與標普 500 指數下游的 493 檔股票相比，美股科技七雄擁有更吸引人的基本面。它們的成長速度更快，利潤率更高，資產負債表更清晰，並且在相對基礎上的估值合理。

IDC 分析師表示，隨著消費者似乎準備購買更新的個人電腦 (PC)，對配備人工智慧(AI) 功能的設備的需求進一步提振市場，PC 銷量的低迷可能會在明年結束。將 AI 功能整合到 PC 中，有望成為設備升級的催化劑，並於 2024 年問世。