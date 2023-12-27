苦盡甘來 英特爾12月漲幅是標普500指數的3倍

英特爾 (INTC-US) 在 2022 年和 2023 年上半年被視為落後市場，但突然又重新贏得了各方青睞。

根據統計，英特爾股價在 12 月上漲 13%，而標普 500 指數則上漲 4.5%。該公司的主要競爭對手輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 股價在經歷火熱的一年後有所降溫，本月上漲 5.3%，而 AMD (AMD-US) 則上漲 18%。

今年以來，英特爾股價已上漲 91%。2022 年由於一系列財報業績令人失望和產品受挫，該股股價暴跌 48%。

雖然股價表現令人印象深刻，但英特爾的市值仍遠低在人工智慧 (AI) 晶片競賽中處於領先地位的主要競爭對手。

英特爾的市值目前為 2120 億美元，低於 AMD 的 2317 億美元和輝達的 1.22 兆美元。

但英特爾的股東可能會在幾年的產品延遲和深度重組之後苦盡甘來。

該公司 12 月在市場上的強勁表現反映出幾個因素。

以色列政府周二 (26 日) 向英特爾提供了 32 億美元的補助，用於其在以色列南部建造價值 250 億美元的晶片廠。根據報導，這項投資是以色列公司史上最大單一企業投資。

英特爾目前在以色列擁有 11700 名員工。該公司過去 50 年已在該國投資超過 500 億美元。

同時，英特爾也剛發布一些產品消息，以求改變。

一周前，英特爾展示了一系列專注於 AI 的產品和服務，推出 Gaudi3，這是一款用於產生 AI 軟體的 AI 晶片，將於明年正式推出。

英特爾也展示其針對新興 AI PC 市場的 Core Ultra 處理器。

華爾街希望在 AI 蓬勃發展的背景下，新晶片將在 2024 年推動更強勁的銷售和利潤。

摩根大通分析師蘇爾 (Harlan Sur) 在給客戶的報告中表示：「由於其廣泛的運算產品組合、軟體解決方案、廣泛的生態系統和研發規模，該團隊在協助解鎖不同終端設備的 AI 技術及功能方面處於獨特的地位。」

執行長基辛格表示，他正「瘋狂」地擴大這些新晶片的產量，以成為 AI 領域的主導者，「世界上只有幾家公司可以做到這一點，而在西方世界只有一家公司，那就是英特爾。因此，有大量的市場價值創造擺在我們面前。與其他公司相比，我們的估值仍然被嚴重低估。」

他說，即使我們今年取得良好的進展，但與許多同行相較仍被低估。」「所以我認為將有很多機會可為客戶和股東創造價值。」

投資人似乎就是看中這一點。