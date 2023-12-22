鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估下修至2.39元，預估目標價為36.88元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對兆豐金(2886-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.42元下修至2.39元，其中最高估值2.56元，最低估值2.15元，預估目標價為36.88元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.56
|2.75
|2.57
|最低值
|2.15
|1.7
|1.72
|平均值
|2.39
|2.29
|2.31
|中位數
|2.39
|2.33
|2.42
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|81,163,000
|81,872,000
|85,684,000
|最低值
|64,443,000
|59,676,000
|61,652,000
|平均值
|73,095,760
|71,521,380
|71,773,250
|中位數
|73,131,000
|73,474,280
|73,211,940
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.32
|1.89
|1.84
|2.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|56,049,653
|60,230,846
|60,809,922
|65,274,862
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2886/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。