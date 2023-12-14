兆豐金控加入「永續金融先行者聯盟」為國家淨零轉型增添助力

兆豐金控 (2886-TW) ESG 表現獲國內外評比機構肯定，包括獲選 CDP 領導等級、公司治理評鑑前 5%、TCFD 報告書獲 BSI「Level-5+: Excellence」最高等級認證、TCSA 台灣企業永續獎囊括八項大獎，再次蟬聯 DJSI 最新公布之世界及新興市場指數成分股，成績為公股第一，受到主管機關金管會肯定並邀請加入「永續金融先行者聯盟」。

雷仲達董事長表示，本次兆豐金控獲金管會邀請加入「永續金融先行者聯盟」，並擔任「金融業淨零推動工作平台」之「跨部門諮詢工作群」召集人，備感榮幸。蕭玉美總經理於記者會上強調，要做到 2050 淨零轉型需要更大的承諾與執行力。在這波國際永續浪潮下，金融業扮演了關鍵角色，也是全球企業低碳轉型的重要推手。未來兆豐除將持續率領集團子公司推動永續發展，協助企業邁向低碳轉型，在綠色採購、投融資與議合、資訊揭露、協助與推廣、國際接軌等五大永續議題上，將採取更積極的行動，與其他先行者一同承諾、協力合作，以綠色金融影響力，響應我國「2050 年淨零排放目標」。

為實踐成為「亞太金融業永續典範」之願景，近年來兆豐 ESG 相關作為包括承諾科學基礎減碳目標 (SBT)、加入赤道原則 (EPs) 及碳核算金融聯盟 (PCAF) 等國際倡議，以推動淨零轉型。爾後將擔任先行者聯盟「跨部門諮詢工作群」召集人，定期與經濟部能源局及工業局等相關單位討論，協助金融業瞭解與支持前瞻經濟活動技術產業之發展，並蒐集相關投融資之實務困難與建議，期能成為政府機關、產業及同業的溝通橋梁，引導金融業資金至永續經濟活動，帶動企業永續發展。

面對未來的挑戰，兆豐將持續以「發揮正向影響、引領永續發展」之使命，在各項營運活動中，秉持著「尊重包容、專業信賴、誠信當責」之價值，信守對自然環境、社會、投資人、客戶及公司經營之承諾，形塑企業永續文化，接軌國際永續趨勢。