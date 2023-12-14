美明年可望降息 金控業樂見壽險業減輕包袱、有利股債雙漲

美國聯準會 (Fed) 一如市場預期，基準利率連續第三度按兵不動，預期 2024 年將至少降息三次。玉山金今 (14) 日舉行第二屆永續金融先行者聯盟啟動記者會，媒體關注降息是否有利國內金控業，中信金總經理陳佳文給予正面肯定，雖然降息會讓銀行受到一些影響，同時，壽險業負擔也減少很多，2026 年接軌 IFRS 17 的減損部位會少很多；國泰金總經理李長庚也樂見降息，直言對股債都會好。

Fed 大唱鴿調，激勵市場多頭信心大振，台股今天大漲 184 點，收在 17653 點，創 22 個月新高，三大法人合計買超 340.59 億元。富邦金 (2881-TW) 股價上漲 3.66％，以 65.2 元作收，國泰金 (2882-TW) 量價齊揚，以 45.9 元作收，漲幅 2.68％，中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW)、玉山金 (2884-TW) 等股價均收漲逾 1%。

有關 Fed 明年暗示降息對金控與旗下的保險、銀行、證券等子公司的注意，李長庚會後受訪指出，基本上，降息對你的投資股債都會好，對民間的負擔也會減輕一些，經濟活絡也有幫助。

陳佳文會後受訪時則表示，降息對銀行收入是會比較不好，利率高對銀行較好，但降息有利保險業，因為很多保險的債券部位較大，降息會帶動債券大漲。

陳佳文進一步指出，明年來說，降息不一定對銀行不好，第一、降息也不是馬上降息，第二、銀行也會有自然的成長，銀行本身也有債券投資的部位，因此，綜合來看還很難評論。「

陳佳文認為，如果美國只有降三碼的話還好，對銀行的影響不會太大，但對壽險的影響會好很多，從今天國泰金、富邦金股價大漲就可以看得出來，對證券業的影響比較平，投資債券的部位不大。他指出，這樣看來就是「軟著陸」，股票市場轉佳，對金融業也好。

玉山金總經理陳茂欽指出，美國聯準會提及降息三次、三碼，那是點陣圖，是暗示、非明示，對於金融業來說，最重要的是開始降息的時間點，而不是幅度，時間點對我們來說非常重要，同時，相信降幅也不會太大，就像先前有人預測四碼、五碼，九月、六月、一月都有，其實會隨著指標、數據公布不斷修正，後續還要再觀察。