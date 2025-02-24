拒認欠債5千億！澤倫斯基：不會簽需十代烏克蘭人支付的礦產協議 美贈款不用還

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-24 09:20

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烏克蘭總統澤倫斯基最新表示，他不會簽署「將由十代烏克蘭人支付」的礦產協議，並拒絕承認欠下美國巨額債務，不管美方說的 5000 億美元還是 1000 億美元，因烏克蘭是以資助形式獲得美國援助的。

烏國媒體《NV》上周六 (22 日) 援引直接與美國制定協議草消息人士談話報導指出，美國決定將礦產協議條款更加苛刻，要求對未來基金進行 100% 控制。美方提議將基金規模設為 5000 億美元。

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《基輔獨立報》報導，澤倫斯基周日 (23 日) 在基輔舉行的「烏克蘭 2025 年」論壇上反駁美國所提出用烏國自然資源收入資助 5000 億美元基金的要求，並稱美國的援助不是債務。他表示，他不會承認這麼大的一筆款項，因為這筆款項遠遠超過美國前總統拜登執政期間向基輔提供的 1000 億美元。

澤倫斯基還說，美國給予烏國的援助不能算是債務，因為它們是贈款，並強調礦產協議中必須包括安全保障，但此類保證迄今尚未落實。

他接著說道，「我不會簽署任何需要十代烏克蘭人付出代價的協議」，並稱將與美國總統川普進行會談，但拒絕透露具體時間。

澤倫斯基還指出，烏國已開始對自家礦產資源進行審計，這是與美國簽署有關礦產備忘錄的準備工作之一。

川普上周六表示，他打算很快與基輔就補償美國 4000 億至 5000 億美元的義務達成協議。川普 2 月 3 日首次明白表示，希望基輔保證稀土金屬供應，以換取財政和軍事援助。

另據《彭博資訊》上周六援引一名烏國官員談話的報導，作為美烏礦產協議的一部分，美國向烏國索要約 5000 億美元，以補償美國在俄烏衝突期間向烏克蘭提供的援助。這一要求已被烏方拒絕。基輔方面認為，實際需要補償的金額遠低於美方的要求，僅為約 900 億美元。