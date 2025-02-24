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鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估下修至50.1元，預估目標價為2385元

鉅亨網新聞中心 2025-02-24 12:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由50.43元下修至50.1元，其中最高估值52.35元，最低估值47.54元，預估目標價為2385元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值52.35(54.49)78.76118.87
最低值47.54(47.54)61.1675.2
平均值50.09(50.49)70.599.57
中位數50.1(50.43)68.4799.76

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值8,243,19011,295,00016,579,320
最低值7,995,0009,785,00012,667,000
平均值8,103,60010,490,61014,474,900
中位數8,083,15010,275,77014,003,960

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS32.1937.8646.2344.16
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,401,2675,248,3296,009,0126,987,470

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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