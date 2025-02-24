鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估下修至50.1元，預估目標價為2385元
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 12:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由50.43元下修至50.1元，其中最高估值52.35元，最低估值47.54元，預估目標價為2385元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|52.35(54.49)
|78.76
|118.87
|最低值
|47.54(47.54)
|61.16
|75.2
|平均值
|50.09(50.49)
|70.5
|99.57
|中位數
|50.1(50.43)
|68.47
|99.76
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8,243,190
|11,295,000
|16,579,320
|最低值
|7,995,000
|9,785,000
|12,667,000
|平均值
|8,103,600
|10,490,610
|14,474,900
|中位數
|8,083,150
|10,275,770
|14,003,960
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|32.19
|37.86
|46.23
|44.16
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,401,267
|5,248,329
|6,009,012
|6,987,470
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 祥碩(5269)股價拉至漲停，漲停價2230.0元，成交1,665張
- 〈台股盤後〉電子權值點火漲161點收23478點 蛇年首周小跌47點
- 〈台股開盤〉晶片關稅陰霾籠罩 半導體股、台積電領跌 指數一度跌逾200點
- 台股ETF反攻！IC設計股衝第一 台新00947唯一周漲逾3%
下一篇