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鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至73.27元，預估目標價為1980元

鉅亨網新聞中心 2025-02-24 12:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對川湖(2059-TW)做出2025年EPS預估：中位數由71.95元上修至73.27元，其中最高估值86.38元，最低估值61.5元，預估目標價為1980元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值86.38(82.97)100116.13
最低值61.5(61.5)71.63116.13
平均值73.46(72)84.06116.13
中位數73.27(71.95)85.84116.13

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值15,586,00017,768,08020,945,910
最低值12,150,00013,924,00020,945,910
平均值14,028,49015,628,10020,945,910
中位數14,086,05015,948,76020,945,910

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS64.5928.3842.5621.75
營業收入
(單位：新台幣千元)		10,129,3015,762,9717,798,6316,341,989

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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