鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至73.27元，預估目標價為1980元
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 12:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對川湖(2059-TW)做出2025年EPS預估：中位數由71.95元上修至73.27元，其中最高估值86.38元，最低估值61.5元，預估目標價為1980元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|86.38(82.97)
|100
|116.13
|最低值
|61.5(61.5)
|71.63
|116.13
|平均值
|73.46(72)
|84.06
|116.13
|中位數
|73.27(71.95)
|85.84
|116.13
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15,586,000
|17,768,080
|20,945,910
|最低值
|12,150,000
|13,924,000
|20,945,910
|平均值
|14,028,490
|15,628,100
|20,945,910
|中位數
|14,086,050
|15,948,760
|20,945,910
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|64.59
|28.38
|42.56
|21.75
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|10,129,301
|5,762,971
|7,798,631
|6,341,989
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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