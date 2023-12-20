外資買超246 億元加碼台積電117億元 電子五哥獨棄和碩

台股今 (20) 日上漲 58.65 點或 0.33%，來到 17635.2 點，外資買超 246 億元，個股來看，外資大買台積電 117 億元，並敲進 AI PC 概念股仁寶為首的 4 家代工廠共逾 10 萬張，五哥中僅和碩遭賣超，外資也調節金融族群。

今日 AI PC 概念股表現強勢，仁寶 (2324-TW) 直奔亮燈漲停，外資大買 3.6 萬張，其餘代工廠如緯創 (3231-TW)3.27 萬張、廣達 (2382-TW)2.62 萬張、英業達 (2535-TW)1.12 萬張，另另也買超台積電 (2330-TW)2 萬張、群創 (3281-TW)1.98 萬張、宏碁 (2353-TW)1.18 萬張。

外資也買超陽明 (2609-TW)2.56 萬張、永豐餘 (1907-TW)1.25 萬張，ETF 則有元大台灣 50 反 1 (00632R-TW)2.41 萬張、國泰永續高股息 (00878-TW)1.99 萬張、復華富時不動產 (00712-TW)1.87 萬張。

賣超方面，外資大舉調節金融股，中信金 (2891-TW)2.57 萬張、元大金 (2885-TW)1.5 萬張、兆豐金 (2886-TW)1.27 萬張、第一金 (2892-TW)7560 張、新光金 (2888-TW)5778 張、開發金 (2883-TW) 及國泰金 (2882-TW) 各餘 5300 張。

外資賣超傳產有華新 (1605-TW)2.64 萬張、正新 (2105-TW) 也近 2 萬張，遠東新 (1402-TW)7983 張、寶成 (9904-TW)7530 張、電子股則以聯電 (2303-TW)1.44 萬張、神基 (3005-TW)1.13 萬張。