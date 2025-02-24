鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估上修至7.03元，預估目標價為143元
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 12:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.89元上修至7.03元，其中最高估值10.63元，最低估值5.24元，預估目標價為143元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|10.63(10.63)
|10.78
|最低值
|5.24(5.24)
|7.18
|平均值
|7.59(7.47)
|8.4
|中位數
|7.03(6.89)
|8.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|38,985,660
|47,906,660
|最低值
|31,850,000
|39,400,000
|平均值
|35,640,440
|43,163,750
|中位數
|35,689,500
|42,394,200
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.78
|5.59
|4.23
|2.97
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|33,025,307
|36,781,996
|33,759,389
|28,959,304
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2449/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 投信近5日賣超個股
- AI晶片測試需求強 京元電去年EPS 6.36元創新高 擬配4元現金股利
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估下修至7.03元，預估目標價為143元
- 京元電今年大擴產 全年營收逐季揚
上一篇
下一篇