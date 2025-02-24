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鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估上修至7.03元，預估目標價為143元

鉅亨網新聞中心 2025-02-24 12:10


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.89元上修至7.03元，其中最高估值10.63元，最低估值5.24元，預估目標價為143元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值10.63(10.63)10.78
最低值5.24(5.24)7.18
平均值7.59(7.47)8.4
中位數7.03(6.89)8.12

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值38,985,66047,906,660
最低值31,850,00039,400,000
平均值35,640,44043,163,750
中位數35,689,50042,394,200

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.785.594.232.97
營業收入
(單位：新台幣千元)		33,025,30736,781,99633,759,38928,959,304

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2449/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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