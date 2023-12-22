鉅亨速報 - Factset 最新調查：建準(2421-TW)EPS預估下修至5.74元，預估目標價為128元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對建準(2421-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.78元下修至5.74元，其中最高估值5.84元，最低估值5.39元，預估目標價為128元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|5.84
|7.94
|9.66
|最低值
|5.39
|6.3
|7.03
|平均值
|5.66
|6.83
|7.92
|中位數
|5.74
|6.7
|7.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|13,103,930
|15,753,000
|20,030,000
|最低值
|12,960,000
|14,318,000
|15,785,000
|平均值
|13,025,440
|14,818,620
|17,201,500
|中位數
|13,016,000
|14,780,000
|16,692,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.34
|1.71
|3.39
|2.71
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,063,308
|13,561,804
|12,781,281
|11,659,915
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2421/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。