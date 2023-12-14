外資買超338億元狂掃金融股 00919及美債ETF遭提款

外資買超台股338億元狂掃金融股 00919及美債ETF遭大舉提款。(鉅亨網資料照)
外資買超台股338億元狂掃金融股 00919及美債ETF遭大舉提款。(鉅亨網資料照)

台股今 (14) 日上漲 184 點，收 17653 點創 22 個月新高，交易金額衝至 3831 億元，外資買超 338 億元，同步回補台指期空單 804 口、淨空單降至 9355 口。其中，大舉掃貨金融族群，並加碼晶圓雙雄，不過，00919 以及美債、陸港相關的多檔 ETF 則遭外資大舉提款。

外資今日買超前 20 名就有 12 檔金融股，包括中信金 (2891-TW)2.68 萬張、富邦金 (2881-TW)2.37 萬張、開發金 (2883-TW)1.85 萬張、國泰金 (2882-TW)1.66 萬張、玉山金 (2884-TW)1.51 萬張、新光金 (2888-TW)1.07 萬張、台新金 (2887-TW)1.04 萬張、兆豐金 (2886-TW)9777 張。

還有元大金 (2885-TW)、臺企銀 (2834-TW)、華南金 (2880-TW) 等各逾 9600 張、合庫金 (5880-TW)9446 張；ETF 則有元大臺灣 50 反 1(00632R-TW)2.59 萬張、元大臺灣 50(0050-TW)2.5 萬張、國泰永續高股息 (00878-TW)1.95 張、復華富時不動產 (00712-TW)1.4 萬張等較多。

其餘個股方面，外資買超台積電 (2330-TW)2.22 萬張、聯電 (2303-TW)9618 張及轉投資的矽統 (2363-TW)8535 張、以及代工廠廣達 (2382-TW)9096 張、鴻海 (2317-TW)8869 張，傳產則有中工 (2515-TW)8891 張、中鋼 (2002-TW)7934 張。

外資賣超大砍 ETF，包括債類的元大美債 20 正 2(00680L-TW) 近 1.35 萬張、國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW)9754 張、國泰 20 年美債 (00687B-TW)7133 張、中信美國公債 20 年 (00795B-TW)5685 張、國泰 20 年美債正 2(00688L-TW)4389 張。

高息、陸港相關 ETF 也是外資提款標的，群益臺灣精選高息 (00919-TW)1.09 萬張、元大滬深 300 正 2(00637L-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)5162 張、富邦恒生國企正 2(00665L-TW)5096 張，以及富邦越南 (00885-TW)6922 張。

個股方面，外資賣超群創 (3481-TW)1.08 萬張、華泰 (2329-TW)7780 張、定穎投控 (3715-TW)6044 張等較多。

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞