外資買超338億元狂掃金融股 00919及美債ETF遭提款

台股今 (14) 日上漲 184 點，收 17653 點創 22 個月新高，交易金額衝至 3831 億元，外資買超 338 億元，同步回補台指期空單 804 口、淨空單降至 9355 口。其中，大舉掃貨金融族群，並加碼晶圓雙雄，不過，00919 以及美債、陸港相關的多檔 ETF 則遭外資大舉提款。

外資今日買超前 20 名就有 12 檔金融股，包括中信金 (2891-TW)2.68 萬張、富邦金 (2881-TW)2.37 萬張、開發金 (2883-TW)1.85 萬張、國泰金 (2882-TW)1.66 萬張、玉山金 (2884-TW)1.51 萬張、新光金 (2888-TW)1.07 萬張、台新金 (2887-TW)1.04 萬張、兆豐金 (2886-TW)9777 張。

還有元大金 (2885-TW)、臺企銀 (2834-TW)、華南金 (2880-TW) 等各逾 9600 張、合庫金 (5880-TW)9446 張；ETF 則有元大臺灣 50 反 1(00632R-TW)2.59 萬張、元大臺灣 50(0050-TW)2.5 萬張、國泰永續高股息 (00878-TW)1.95 張、復華富時不動產 (00712-TW)1.4 萬張等較多。

其餘個股方面，外資買超台積電 (2330-TW)2.22 萬張、聯電 (2303-TW)9618 張及轉投資的矽統 (2363-TW)8535 張、以及代工廠廣達 (2382-TW)9096 張、鴻海 (2317-TW)8869 張，傳產則有中工 (2515-TW)8891 張、中鋼 (2002-TW)7934 張。

外資賣超大砍 ETF，包括債類的元大美債 20 正 2(00680L-TW) 近 1.35 萬張、國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW)9754 張、國泰 20 年美債 (00687B-TW)7133 張、中信美國公債 20 年 (00795B-TW)5685 張、國泰 20 年美債正 2(00688L-TW)4389 張。

高息、陸港相關 ETF 也是外資提款標的，群益臺灣精選高息 (00919-TW)1.09 萬張、元大滬深 300 正 2(00637L-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)5162 張、富邦恒生國企正 2(00665L-TW)5096 張，以及富邦越南 (00885-TW)6922 張。

個股方面，外資賣超群創 (3481-TW)1.08 萬張、華泰 (2329-TW)7780 張、定穎投控 (3715-TW)6044 張等較多。