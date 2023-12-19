七巨頭交棒 2023年美股漲勢動力四起

2023 年股市漲勢在過去一個月進入更健康的階段。隨著金融股和小型股 等在聯準會轉向的樂觀情緒中飆升，近期的上漲不僅僅只是 7 支大型科技股的事情。

摩根士丹利投資長威爾森 (Mike Wilson) 的研究顯示，上周有 78% 的標普 500 指數成分股高於 200 日移動均線，與今年的最高水準相當。

威爾森在周一 (18 日) 的報告中寫道：「在過去一個月裡，我們可以說經歷了 2023 年最好的市場廣度改善。」

這位華爾街空頭策略師將這種擴大描述為「一個令人鼓舞的跡象」，代表市場廣度一直是許多懷疑標普 500 指數 2023 年漲勢的關鍵癥結所在。

許多人指出，7 支大型科技股的漲幅：蘋果 (AAPL-US)、Alphabet (GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta (META-US)、特斯拉 (TSLA-US) 和 Nvidia (NVDA-US) 維持今年大部分時間的基準平均值。

嘉信理財首席投資策略師桑德斯 (Liz Ann Sonders) 在 10 月初將「七巨頭」的崛起比喻為一支軍隊。這些股票就像領軍的將軍，但在「士兵」或標普 500 指數中的其他股票加入前線之前，漲勢不被視為強勁。

但現在，隨著標普 500 指數再次逼近歷史高點，將軍們帶動了支撐。

分析顯示，上個月標普 500 指數漲幅最大的是 Bath & Body Works (BBWI-US)、Illumina (ILMN-US) 和挪威郵輪公司 (NCLH-US)，漲幅均超過 35%。

同時，「七巨頭」上個月的漲幅均未超過 8%。特斯拉在期間內上漲約 7.9%，處於領先地位。但自 11 月 17 日以來，與標普 500 指數成分股比較，漲幅勉強躋身前半。

嘉信理財資深投資策略師戈登表示，市場反彈已經變得更加健康並且「擴大」。羅素 2000 指數上個月上漲近 15%。

戈登指出：「關於這是否是一個持續的牛市，存在著許多爭論。」「到目前為止，情況並非如此。但現在你終於開始從小型股中得到一些行動，這是你通常會在牛市中看到的。」

他指出，這種說法今年已經在市場上出現，但在夏末被證明是錯誤。但戈登認為，第二次擴大漲勢的機會可能會有所不同。

關鍵將是當前趨勢的延續，該趨勢已從 2023 年的科技、通訊服務和非必需消費品等領先產業轉向金融、工業和房地產等領域。

這在過去一個月的市場飆升中得到驗證，後三個類股在標普 500 指數中漲幅最高。如果這種情況持續下去，而「七巨頭」沒有跌落懸崖，那麼市場反彈可能已經達到「涅槃」。

戈登說，「我們來看看它是否真的成功。」「但我認為，如果過去一個月市場發出的訊號可信並且持續下去，那麼這將告訴我明年的經濟形勢會好得多。」