MicroStrategy執行長：比特幣讓公司能和七巨頭抗衡

支持比特幣的 MicroStrategy(MSTR-US) 創辦人兼執行長 Michael Saylor 認為，世界上最大的加密貨幣讓他的軟體公司能夠與蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 和其他科技七巨頭公司競爭。

MicroStrategy 的股價在 2023 年飆升了 246%，周四 (9 日) 上漲 4%，股價來到 494 美元。

與此同時，比特幣也在大漲，周四創下年內新高，一度直逼 3.8 萬美元，今年迄今上漲 122​​%。

Saylor 指出，政府引發的通貨膨脹和科技驅動的通貨緊縮的雙重逆風，使得除七巨頭之外的公司很難看到持續、可觀的成長。特別是，一家公司如果想跟上七巨頭，收入和現金流就必須以每年 20% 或更快的速度成長。

他表示，這 7 家公司創造了所有股東回報。還有 7000 家公司無法跟上。因此，MicroStrategy 認識到，作為一家中型軟體公司，已經不可能超越 Google、微軟和蘋果。

Saylor 的應對之道，就是去找一個「高成長的數位壟斷」來投資，並認為比特幣是最有前途的資產。

他說：「我們意識到比特幣就像一個高科技主導的數位網路，每年以 40% 或 50% 的速度增長，所以我們買了它。」

Saylor 表示，比特幣每年以 40% 到 50% 的速度增長，現在正利用此來發展公司。

Saylor 認為，若是監管機構批准金融公司的比特幣現貨 ETF 產品，比特幣價格可能會漲得更高。

他說：「(比特幣的) 供需現在是平衡的，但在 4 月份減半之後，供應將減少一半。在現貨 ETF 上線後，需求將至少翻倍。所以唯一需要調整的是價格，以便讓市場出清。」