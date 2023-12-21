傳波音向中國交付首架787夢幻客機 替737 Max恢復交機鋪路

根據外媒周四 (21 日) 報導，波音將在幾天內重啟向中國交付 787 夢幻客機 (787 Dreamliner)，此舉為 2021 年 4 月以來首次恢復交機。有分析認為，這一跡象表明緊張的美中貿易關係可能正在緩和，也可能是替中國結束波音 4 年多來凍結交付 737 Max 鋪平道路。

據悉，中國最大的民營航空公司之一吉祥航空 (Juneyao Airlines) 準備將其最新的 787 夢幻客機從北美飛往上海，最早於周四從波音公司位於西雅圖艾弗雷特 (Everett) 的 Paine Field 工廠起飛。

據了解，這架登記為 B-20EQ 的飛機預估將於本周五 (22 日) 下午抵達吉祥航空的上海總部。值得注意的是，吉祥航空公司預估第二架 787 將於明年 3 月交付。

對於上述報導，吉祥航空發言人拒絕置評；波音則表示，將繼續支援其在中國的客戶，並「準備好在那一刻替公司客戶提供服務」。截稿前，波音 (BA-US) 周四盤前股價上漲 1.83%，每股暫報 265.00 美元。

吉祥航空的交付將幫助這家美國飛機製造商更接近其每年交付 70 至 80 架 787 飛機的目標。根据波音交付數據，截至 11 月，波音交付了 62 架夢想飛機。

對波音來說，重啟交付將象徵著重新打開中國這個全球最重要的航空航太市場之一的大門。波音預估，到 2042 年，中國將占全球飛機需求的 20%。

波音和所有中國航空公司都在等待北京近五年來首次批准 737 Max 交付。該機型在兩次致命墜機事件後於 2019 年在全球停飛。Jefferies 預估，737 Max 將在 787 交機後恢復在中國的交付。

Jefferies 分析師 Sheila Kahyaoglu 在本周二的一份報告中寫道：「雖然有明確的監管和政治障礙需要克服，但恢復交付似乎即將到來。另一架交付中國東方航空公司 (China Eastern Airlines Corp.) 的 787 飛機也在準備中，這表明吉祥航空的交付並非一次性事件。」

另一方面，恢復向中國交付 787 也將有助於波音篩選已生產的夢幻客機庫存，此舉將替波音提供更多現金。Jefferies 認為，波音的倉庫中有 75 架未交付的寬體飛機，其中約有 12 架指定給中國航空公司。