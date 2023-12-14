歐洲央行利率按兵不動 加速退出PEPP計畫

歐洲央行 (ECB) 周四 (14 日) 公布最新利率決策，由於通膨大幅下滑再度維持利率不變，符合市場預期，同時還表示將會在明年底停止 1.7 兆歐元 (1.8 兆美元) 緊急疫情資產購買計畫 (PEPP) 再投資。

ECB 此次維持三大主要利率不變，將主要再融資利率、存款機制利率、邊際貸款利率分別維持在 4.5%、4% 以及 4.75% 的歷史高峰。ECB 也再次重申，當前利率正處在限制性水準，能進一步抑制需求進而幫助通膨降溫。

該行自去年 7 月結束長達 8 年的負利率時代以來，ECB 已經連續 10 次升息，累積升息 450 個基點，是有史以來最快的緊縮步伐。

ECB 利率聲明指出，儘管通膨在近幾個月有所下降，但短期內可能再次小幅反彈，過去的升息繼續有力傳導至融資條件，將進一步抑制需求幫助降低通膨。

下修歐元區通膨預期、GDP 增速

與此同時，ECB 下修通膨預期，估明年歐洲通膨率為 2.7%，先前 9 月則估 3.2%；2025 年通膨率為 2.1%，9 月的預測持平；2026 年通膨率估 1.9%。

另一方面，由於歐元區經濟普遍疲軟，ECB 下調國內生產毛額 (GDP) 增速預期，預估今年 GDP 增速為 0.6%，低於此前預估的 0.7%；明年 GDP 增速估 0.8%，低於預計的 1%；2025 年 GDP 增速估 1.5%，與先前預期持平。

而通膨方面的進展可能也影響關於 PEPP 的決定。ECB 表示，將在明年底停止 PEPP 再投資，明年上半年會繼續進行 PEPP 再投資。在下半年，ECB 打算以每月平均減少 75 億歐元的速度來退出 PEPP 再投資計畫。

至於未來的利率路徑，ECB 表示，將繼續靠數據判斷，利率決策將基於對通膨前景的評估，確保通膨及時回到 2% 的目標水準。ECB 管委會認為，如果在足夠長的時間內將關鍵利率維持在高位，將替實現通膨降至目標水準作出貢獻。

拉加德：沒有討論降息問題

ECB 總裁拉加德表示，目前沒有討論降息問題。(圖: REUTERS/TPG)

ECB 總裁拉加德周四在貨幣政策記者會上說，在最近通膨率降至接近 2% 的水準後決策者不能自滿。這番話暗示投資人押注 ECB 即將降息可能為時過早。

她說：「我們絕對不應該放鬆警惕，我們根本沒有討論降息問題。」

拉加德還列舉消費者物價持續升溫的風險，包括企業獲利能力和正在進行的薪資談判。關於薪資方面的壓力，她說：「當我們查看現有資料時，薪資並沒有下降。」