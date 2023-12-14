IEA月報：下修今年Q4石油需求成長預期 估明年需求加速成長



國際能源署 (IEA) 周四 (14 日) 公布最新月報，該組織表示隨主要國家的經濟活動減弱，全球石油需求成長正在急劇放緩，下調本季 (第四季) 的預期，但估明年全球石油需求的成長速度將比預期快。

根據報告， IEA 將今年的石油需求成長預測每日下修 9 萬桶至每日 230 萬桶，並將本季 (第四季) 的預測下調近每日 40 萬桶。

IEA 表示，由於主要經濟體的經濟成長低於趨勢水準、效率提高以及電動車的蓬勃發展，明年石油需求成長率可能減半。

石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 將減產協議延長至明年第一季，對提振油價作用不大，其他國家的增產將成為不利因素。

報告指出：「產量的持續成長和需求成長的放緩將使主要產油國捍衛其市場配額和維持高油價的努力複雜化。」

石油輸出國組織 (OPEC) 在本周三的月報中維持其對今年全球石油需求成長的預估為每日 246 萬桶。OPEC 明年預估需求將每日成長 225 萬桶，與上月持平。

IEA 和 OPEC 對明年的預測之間的差距略有縮小，但仍為每日 115 萬桶，相當於全球每日石油使用量和利比亞等 OPEC 成員國日產量的 1% 左右。

考慮到經濟前景的變化和地緣政治的不確定性，石油需求預測者往往不得不進行大幅修正，今年的不確定性包括中國解除冠狀病毒封鎖和利率上升。

上修明年石油需求

IEA 在一份月度報告中表示，2024 年全球石油消費量將成長每日 110 萬桶，比此前的預測成長每日 13 萬桶，原因是美國展望改善和油價下跌。

IEA 表示，明年的修正反映出「與上個月的報告相比，國內生產毛額 (GDP) 前景有所改善」。該組織指出，這尤其適用於即將出現軟著陸的美國，油價下跌對石油消費起到了額外的推動作用。

儘管上修明年石油需求，但代表工業化國家的 IEA 與 OPEC 對明年需求前景的看法仍存在相當大的差距。