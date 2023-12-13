歐元區10月工業生產增速降至3年低點 暗示經濟衰退

歐盟統計局 (Eurostat) 周三 (13 日) 公布最新數據顯示，歐元區 10 月工業生產降幅遠超預期，而這一疲軟跡象可能意味著經濟陷入衰退。

具體來看，歐元區 10 月工業生產指數年減 6.6%，遠超經濟學家預期的下滑 4.6%，前值自 - 6.9% 小幅上修至 - 6.8%。按月來看，下滑 0.7%，創 2020 年以來新低，遠超經濟學家預期的 - 0.3%，前值自 - 1.1% 上修至 - 1.0%。

分析指出，在今年最後一個季開始時出現這樣的降幅，意味著製造業和其他經濟領域有更多的空間避免連續兩個季經濟成長萎縮，從而導致經濟衰退。

不過，經濟學家們現在認為，歐元區將無法逃脫這樣的命運。歐元區 10 月資本財生產的降幅最大，下降了 1.4%，而主要的成長是在能源輸出方面。

這些資料表明，全球需求疲軟正對歐洲出口商造成廣泛影響。該地區最大的五個經濟體的產量都在單月出現下滑。

另一方面，該報告替歐洲央行 (ECB) 官員提供了最後一次對「硬數據」的瞭解。ECB 將於周四 (14 日) 公布最新利率決策以及未來經濟展望。

投資人押注決策者最快可能在三個月後降息，不過迄今為止的經濟數據顯示，他們可能不會那麼急於降息。