歐元區12月PMI連續第七個月萎縮 經濟衰退逼近

全球標普 (S&P Global) 周五 (15 日) 公布數據顯示，歐元區 12 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值報 44.2 迪於經濟學家預期的 44.6，與上月持平。數據顯示歐元區民間企業經濟活動在年底惡化，加劇該區經濟在明年下半年可能陷入衰退的風險。自 2007 年到 2023 年，歐元區製造業 PMI 平均為 51.03。

歐元區 12 月綜合 PMI 初值從上月的 47.6 下滑至 47，連續第七個月低於 50 榮枯線下，不及經濟學家預期的 48；歐元區 12 月服務業 PMI 初值自上月的 48.7 下滑至 48.1，低於經濟學家預期的 49。

漢堡商業銀行 (Commerzbank) 首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 說：「這些數字描繪了一幅令人沮喪的景象，歐元區經濟未能顯示出任何明顯的復甦跡象，自第三季以來陷入衰退的可能性仍然非常高。」

市場分析指出，此次的數據也顯示新業務流入大幅下降，與其他指標和數據相吻合，表明歐元區第四季經濟將重新上演第三季的萎縮局面。不過，歐洲央行 (ECB) 本周四公布的預期顯示，第四季經濟會略微改善。

德國、法國民間企業活動也在年底出現惡化

另一方面，歐元區兩大經濟體德國和法國與整體趨勢類似，其民間企業活動也均在年底出現惡化。

具體來看，德國 12 月製造業 PMI 初值從 11 月的 42.6 升至 43.1，低於預期的 43.2，仍處於萎縮區間。德國 12 月綜合 PMI 初值報 46.7，預期為 48.2，前值為 47.8，連續第六個月下滑。德國 12 月服務業 PMI 初值為 48.4，低於預期的 49.8，前值為 49.6。

地緣政治、客戶猶豫情緒以及 ECB 對抗通膨都被認為是德國經濟表現不佳的原因。標普全球表示，圍繞德國公共財政的不確定性可能也讓經濟活動承壓。

經濟學家 Cyrus de la Rubia 表示，服務業和製造業越來越多的公司報告稱經濟成長都在下降，這證實了在製造業的影響下，截至年底連續第二季出現經濟負成長。雪上加霜的是，德國央行早些時候預估，德國經濟在今年萎縮後將在明年僅僅勉強小幅成長。

此外，法國 12 月製造業 PMI 初值較前值的 42.9 下降至 42，預期為 43.3，為 43 個月來新低。法國 12 月綜合 PMI 初值報 43.7，前值為 44.6，創 37 個月以來新低。

法國 12 月服務業 PMI 初值報 44.3，前值為 45.4，創 37 個月以來新低，該指數目前已連續 7 個月低於 50 榮枯線。與此同時，標普表示，法國數據表明今年最後一個季該國經濟將萎縮 0.2%，截至 9 月的 3 個月經濟下滑 0.1%。

漢堡商業銀行經濟學家 Tariq Kamal Chaudhry 表示：「法國經濟正在陷入衰退的泥淖，調查參與者將活動水準下降歸因於需求疲軟、消費者購買力下降以及經濟普遍低迷，這對年末成長來說不是好消息。」

其他方面，法國和德國的就業人數均出現下滑，進一步顯示歐元區勞動力市場疲軟的初步跡象。

英國經濟成長態勢足以暫時避免衰退

英國 12 月製造業 PMI 初值從上個月的 47.2 下降至 46.4，預期為 47.5，這已是製造業連續第 17 個月萎縮。

英國 12 月綜合 PMI 初值從上個月的 50.7 上升至 51.7，預期為 50.9，創六個月以來最高。英國 12 月服務業 PMI 初值從上個月的 50.9 上升至 52.7，為 2023 年 6 月以來新高，也是自 7 月以來第二次高過 50 榮枯線，預期為 51。

有分析指出，服務業新業務的穩健成長抵消了製造業訂單的下降，使整體訂單在 6 個月以來首次出現增長，英國經濟的成長態勢至少足以暫時避免衰退。