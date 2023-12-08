東芝與羅姆半導體合作生產功率晶片 日本政府補助三分之一

日本東芝和羅姆半導體 (Rohm) 周五 (8 日) 表示，將投資 3883 億日元 (約 27 億美元) 聯合生產功率晶片，這是自羅姆參與 140 億美元收購東芝以來的首次合作。

消息發布後，羅姆股價周五上漲 6.3%，至 2844.0 日元，此前曾觸及 2899.5 日元，為 10 月 17 日以來的盤中最高水準。

最新的合作是日本經濟產業省所希望的，因為他們擔心日本的電源晶片產業過於分散，無法趕上產業巨頭英飛凌科技公司。

日本經濟產業省表示，將提供至多 1294 億日元的補貼，占總投資的三分之一，以協助國內功率晶片產業保持競爭力。

兩家公司共同製造功率晶片，以滿足電動汽車行業對更小、更輕的動力系統，以及工廠自動化對高效、穩定設備的需求。

日本經濟大臣西村康稔在周五的例行新聞發布會上表示：「國內功率半導體製造商之間的合作對於提高日本產業的國際競爭力至關重要。」他說，日本一直鼓勵國內晶片製造商之間進行更多合作。

兩家公司表示，東芝將提高石川縣一家即將建成的工廠的矽功率裝置產能，而羅姆子公司 Lapis Semiconductor 將提高宮崎縣一家工廠的碳化矽裝置和晶圓產能。

在此次合作之前，羅姆半導體決定投資 3000 億日元，加入由私募股權公司 Japan Industrial Partners (JIP) 牽頭的將東芝私有化的團隊。但兩家公司表示，他們「一段時間以來」一直在考慮合作，羅姆對東芝收購的投資並非這項最新計畫的「起點」。