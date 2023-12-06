美10月JOLTS職位空缺超預期降至873.3萬 創兩年半新低

美國勞工統計局 (BLS) 周二 (5 日) 公布數據顯示，10 月職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 降至 2021 年 3 月以來新低，此前這項就業市場指標連續兩個月成長，顯示歷來火熱的就業市場可能正在逐漸降溫。

美 10 月職位空缺數降至 2021 年 3 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

具體來看，美國 10 月職位空缺數降至 873.3 萬，遠低市場預期的 930 萬，也不及修正後前值 935 萬，單月降幅為 6.6% 或 61.7 萬。10 月的職位空缺下滑後，每個失業工人對應 1.3 個職位空缺，比先前的 1 對 1.5 以及幾個月前的 1 對 2 有所下降。

10 月每個失業工人對應 1.3 個職位空缺，較前幾個月有所下滑。(圖：ZeroHedge)

隨美國聯準會 (Fed) 維持高利率以抑制通膨，決策者希望就業市場走軟是因為對新員工的需求減少，而非雇主裁員。到目前為止，這在很大程度上起了作用：職位空缺已從去年 1,200 萬的高峰回落且失業率保持在歷史低位，儘管近幾個月有所攀升。

與此同時，美國 10 月的招聘人數略微下降至 590 萬人，離職人數則小幅升至 560 萬人。離職人數中，自主離職約有 360 萬人、裁員和解雇約有 160 萬人，均變化不大。自主離職率越高，表明就業市場緊張，工人有信心離開目前的工作以尋求更好的機會，反之亦然。

美國 10 月的招聘人數略微下降至 590 萬人，離職人數則小幅升至 560 萬人。(圖：ZeroHedge)

上述的數據支撐 Fed 在下周貨幣會議上維持利率不變的預期。然而，Fed 主席鮑爾仍有可能推遲市場對降息的押注，直到通膨走上通往央行 2% 目標的可持續道路。

有分析指出，隨著雇主縮減招聘規模和薪資成長放緩，就業市場支撐強勁消費支出的態勢還能持續多久還不得而知。

10 月 JOLTS 公布幾天後，11 月非農就業報告即將出爐，目前經濟學家預料上月將新增 18.9 萬就業人口，而失業率會保持在近兩年來最高水準。

專家看法

勞動力管理公司 UKG 的首席勞動力經濟學家 Noah Yosif 在一份報告中表示，今天的報告表明，美國在軟著陸的道路上取得進展，職位空缺持續減少、辭職和裁員停滯不前。這些趨勢表明，需求和供應之間更加平衡，符合勞動力市場的降溫的說法。

富國銀行分析師認為，考慮到周二公布的另一份報告顯示服務業通膨有所緩解，這些報告表明 Fed 在就業和物價穩定兩方面都在向長期預期水準靠攏。

經濟學家 Tim Quinlan 和 Shannon Seery Grein 在一份報告中指出，雖然物價仍在上漲，但增速正在放緩，而就業市場也變得不那麼緊張，因此對薪資的成長壓力也較小。

彭博經濟學家 Stuart Paul 表示，隨著就業市場鬆動、經濟活動放緩，短期內通膨可能持續退燒，預料 Fed 將在明年第一季末開始降息。