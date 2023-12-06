經濟學家認為Fed降息還早 明年7月前都將維持高利率

英國《金融時報》(FT)與芝加哥大學布斯商學院肯特克拉克全球市場中心 (Kent A Clark Center for Global Markets) 對主要學術經濟學家的調查顯示，美國聯準會 (Fed) 將至少在明年 7 月以後才會降息，且降息幅度小於華爾街的預測。

該調查在 12 月 1 至 4 日期間進行，在 40 名接受訪問的經濟學家中，雖然大多數認為 Fed 的升息周期已經結束，但近三分之二的受訪者認為，Fed 只會在 2024 年第三季或更晚才開始降息。

四分之三的經濟學家預估，明年 Fed 將把聯邦基金利率從當前 22 年的歷史高點 5.25-5.5% 下調 2 碼 (50 個基點) 或更少。

相較於華爾街，學術經濟學家的預測要更加保守。近期，期貨市場交易員加大了對 Fed 最早將於明年 3 月份開始降息的押注，認為 Fed 在明年年底前會將聯邦基金利率降至 4% 左右，比當前水準低了整整一個百分點。

這項調查表明，在美國經濟釋出成長放緩訊號之際，外界對 Fed 的寬鬆路徑預期出現分歧。

參與本次調查的倫敦大學經濟學教授 James Hamilton 表示：「我仍然認為經濟有很大的動力，沒有必要立即降息，而且我認為 Fed 也不打算這樣做。」

約翰霍普金斯大學金融經濟中心主任 Robert Barbera 和另一位受訪者表示，Fed 在考慮降息之前需要看到通膨穩步改善和勞動力需求更顯著降溫。

明年通膨仍高於 Fed 目標 衰退或許到 2025 年才發生

然而，美國就業市場雖然在放緩，但整體仍處於緊張狀態。過去五個月，美國平均每月新增就業職缺 19 萬個，對此，Fed 理事華勒 ((Christopher Waller)) 指出，這一增速接近 2010 年以來的 10 年平均水準，但這仍不足以為所有需要工作的人提供工作崗位。

美國 JOLTS 職位空缺在經歷連續兩個月上漲之後，10 月下降至 873.3 萬，遠低於預期的 930 萬，創下 2021 年 3 月以來新低。另外，Refinitiv 調查顯示，本周五 (8 日) 公布的 11 月非農新增就業人數預料達到 18 萬，高於 10 月份的 15 萬。

英國約克大學經濟學家 Laura Coroneo 表示，除了「仍然緊張」的勞動力市場使薪資成長保持在較高水準之外，她還擔心油價衝擊可能會影響通膨下降的速度。

石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 最近表示計劃在明年削減原油產量，以提振油價，俄烏和巴以衝突也引發了外界對能源成本進一步上漲的擔憂。

大多數接受調查的經濟學家認為，Fed 首選通膨指標——核心個人消費支出 (PCE) 物價指數——到明年 12 月不太可能保持在 3% 以上，但仍超過央行 2% 的目標。他們對明年底的通膨預測中位數為 2.7%，略低於 10 月 3.5% 的增幅。

經濟學家預測，如果考慮到通膨因素，明年美國國內生產毛額 (GDP) 增速將達到 1.5%，遠低於今年迄今為止的水準。

除此以外，經濟學家還預估，Fed 縮減近 8 兆美元資產負債表的計畫不會立即發生變化。超過 60% 的受訪經濟學家認為，Fed 要到明年第三季或更晚才會放緩縮表速度。Fed 自 2022 年 9 月以來每月削減至多 950 億美元的資產持有量。

大多數經濟學家認為，美國明年開始經濟衰退的可能性不大，而略多於一半的經濟學家表示，經濟衰退至少有 50% 的可能性在 2025 年第三季或更晚開始。