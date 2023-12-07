美上周續領失業金人數創7月以來最大降幅 初領人數低預期

美國勞工部周四 (7 日) 公布最新數據顯示，上周續領失業金人數遠低預期，創 7 月以來最大降幅，另外初領失業金人數也低於市場預期。有分析指出，由於假期原因，每年此時的初領失業金人數波動較大，難以獲得準確的就是市場訊號。

美上周初領失業金人數低於預期，但較前值有所成長。(圖：ZeroHedge)

截至 12 月 2 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22 萬人，低於市場預期的 22.2 萬人，但高於修正後前值 21.9 萬人，4 周移動平均值報 22.075 萬人。

截至 11 月 25 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 186.1 萬人，較修正後前值 192.5 萬人大幅減少 6.4 萬人，遠低市場預期的 191 萬人，4 周移動平均值報 187.225 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

儘管如此，就業市場正在放緩，美國勞工部日前公布的 JOLTS 職位空缺報告顯示，10 月份每個失業者有 1.34 個職位空缺，這是自 2021 年 8 月以來新低。雖然創造的就業機會基本保持健康，但雇主越來越多地停止招聘，失業率在上升，薪資成長正在失去動力。

另一方面，諮詢公司 Challenger, Gray & Christmas 同日公佈數據顯示，美國雇主 11 月份裁員 45510 人，低於去年同期，但較 10 月份成長 24%，這是勞動力市場降溫的另一個跡象。

該公司高級副總裁 Andrew Challenger 在一份聲明中表示，就業市場正在降溫，雇主也沒有那麼快招人。勞動力市場似乎正在走穩，出現了更為正常的波動，不過預料明年裁員情況還會繼續。

分析指出，就業市場狀況的鬆動，再加上通膨回落，導致金融市場得出結論，認為聯準會 (Fede) 可能已經結束當前升息周期。根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch Tool，金融市場預估 Fed 最快將在明年第一季降息。

外界預估 Fed 下周三 (13 日) 將維持利率不變。自 2022 年 3 月以來，Fed 已將政策利率上調 525 個基點，至目前的 5.25%-5.50% 區間。

專家看法

高盛經濟學家預估，在 9 月初以來持續申請失業救濟人數的增加中，季節性扭曲至少占 26.9 萬人，並預估到明年 3 月，這一數字將再增加 12.5 萬人。

Wrightson ICAP 駐紐約首席經濟學家 Lou Crandall 認為，就業市場的疲軟程度比最近初領失業金人數可能顯示的要稍微多一點，但自勞動節以來持續申請失業金人數激增 15%，這大大誇大了情況的惡化；季節性調整的扭曲，將在未來的修訂中得到消除。