串流媒體自救 各家業者彼此合作搭售

搭售風再度回歸。隨著平台競相獲利並吸引付費用戶，串流戰爭已升級至白熱化，加入廣告、價格上漲、競爭加劇。

現在消費者有太多選擇，媒體格局似乎又重回過去幾年有線電視搭售模式。

電信巨頭 Verizon (VZ-US) 周一 (4 日) 宣布將為 Netflix (NFLX-US) 和華納兄弟 Discovery 的 Max (WBD-US) 串流媒體服務的廣告支援計劃提供 10 美元的搭售選項，可節省 40%。

該優惠將自周四 (7 日) 開始向 Verizon 的 myPlan 客戶提供。該公司還將提供額外的搭售服務，將無廣告的 Disney+ 方案與支援廣告的 Hulu、ESPN+、Netflix 和 Max 套餐結合起來，每月費用為 20 美元。

Verizon 執行長韋斯特伯格 (Hans Vestberg) 表示，搭售目的是留住更多客戶，並稱讚這種作法的「選擇性和靈活性」，以及為消費者節省更多成本。

他表示：「Netflix 和 Max 正在強化我們本季動能。」並補充說，該公司將在未來努力推出更新的搭售產品。

《華爾街日報》上周五 (1 日) 報導，派拉蒙全球 (PARA-US) 和蘋果 (AAPL-US) 正在就以折扣價共同提供串流媒體服務進行早期談判。

搭售的概念並不新鮮。該領域不少企業早已透過自有服務來達成。例如，蘋果提供 Apple One，將 Apple TV+ 與 Apple Music 和 Apple Arcade 等其他服務結合在一起，於 2020 年底在全球推出。

一直提供 Disney+、Hulu 和 ESPN+ 搭售服務的迪士尼 (DIS-US) 周三 (6 日) 也正式開始推出單一應用程式體驗，透過 Disney+ 整合 Hulu 內容，類似於今年稍早時派拉蒙的 Showtime 組合整合 HBO Max 和 Discovery+。

第三方業者也提供搭售服務。廣告版的 Paramount+ 方案自動提供給 Walmart+ 會員。同時，Instacart+ (CART-US) 的客戶無需支付額外費用即可獲得 Peacock 的廣告版方案。派拉蒙今年稍早也與達美航空 (DAL-US) 建立了合作夥伴關係。

Solomon Partners 合夥人兼全球媒體主管博德曼 (Mark Boidman) 表示，「每個人都試圖想出一些特有的東西。」「若能在消費者心目中以具有吸引力的價格將某些東西搭售在一起時，那就有意義了。」

然而，他表示，分銷商與內容業者合作搭售的趨勢「與目前相比絕對是不同的」。他預測消費者未來可能會注意到更多電訊巨頭，如 Verizon 和有線電視公司與內容服務合作。

他說，「所有這些業者都需要共同努力，以吸引住消費者。」「當有線電視公司失去用戶時，他們的市值就會大量流失。」

搭售的作用是在推動用戶成長，尤其是當用戶尋找具吸引力且彈性的交易時。

博德曼說，「消費者正在尋找這些類型的搭售產品。」「有趣的是，Netflix 與華納兄弟不是同一家公司，但這並不令人感到驚訝，因為人們希望看到它們統合在一起。」

即使是傳統的有線電視也開始整合串流媒體服務，Charter (CHTR-US) 與迪士尼達成的歷史性協議是未來類似交易的「先行者」。

Charter 將提供一些迪士尼串流服務作為精選套餐，如 Disney+、ESPN+ 的廣告版以及 ESPN 尚未推出的直接面向消費者服務，消費者無需支付額外費用。

隨著串流媒體努力解決獲利問題，專家表示，搭售可能是該領域最終併購的第一步。

博德曼表示，「這絕對是個未來我們希望出現併購的訊號。」「串流的獲利模式目前還無法成功，Netflix 除外；除非這些串流媒體能夠證明它們能創造價值，否則很多企業最終都會合併在一起。」