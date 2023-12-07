特斯拉進逼印度市場 傳塔塔汽車籲當局不要降低進口關稅

路透周四 (7 日) 援引知情人士消息報導，在印度政府審查特斯拉進入該國市場的計畫之際，其本土企業塔塔汽車 (Tata Motors) 正敦促印度官員不要降低 100% 的電動車進口稅，以保護國內產業及其投資人。

印度努力推動國內製造業和電動汽車的普及，特斯拉 (TSLA-US) 提議在印度設立工廠，但要求降低電動汽車的進口稅。

據了解，印度政府正在制定一項新政策，將電動車的進口稅降至 15%，適用於承諾在當地進行部分生產的公司。該政策可能允許特斯拉在印度建立工廠，生產其擬議中的 2.4 萬美元電動車，同時以較低的稅率進口其更昂貴的車型。特斯拉的戰略與去年失敗的計畫不同，當時該公司只是推動印度降低關稅。

據兩名知情人士透露，在與印度總理莫迪辦公室和其他部門的會議上，塔塔汽車反對該計畫，稱其投資者在做出決定時假設有利於當地人的稅收制度將保持不變。

對於上述報導，塔塔汽車和莫迪的辦公室沒有回應置評請求。

一位消息人士表示，塔塔汽車還認為，印度電動車企業在該產業的早期發展階段需要更多的政府支援，並指出儘管該行業發展良好，但進口汽油或柴油汽車仍被徵收高達 100% 的稅。該名知情人士說：「降低關稅將打擊整個 (國內) 產業，投資環境將受到損害。」

塔塔汽車是印度大型的汽車製造商之一，於 2019 年開始開展電動汽車業務。私募股權公司 TPG 和阿布達比發展控股公司 (Abu Dhabi Developmental Holding Co., ADQ) 在 2021 年投資了 10 億美元，對電動車業務的估值約為 90 億美元。另名知情人士說，外國企業關稅降低可能會給未來的融資帶來風險。

此外，一位參與印度政策制定的高級官員透露，另一家印度商用車製造商馬興達拉公司（Mahindra & Mahindra）也表達了對電動汽車減稅計畫的擔憂。該公司已從新加坡淡馬錫 (Temasek) 和英國國際投資公司 (British International Investment) 籌集了約 4 億美元。對此，馬興達拉拒絕置評。

據悉，印度政府正試圖安撫當地汽車製造商的擔憂，但印度仍決心讓外國企業更容易進入電動車行業，以説明實現其目標。

特斯拉正在日益擁擠的美國市場失去市占，該公司將目光投向印度車市的潛力。印度是世界上最大的汽車市場之一，每年的汽車銷量超過 300 萬輛。雖然電動車在印度仍占比不大，但莫迪政府正在推廣使用電動車，該產業正在迅速發展。

印度國內汽車行業曾大力遊說，反對特斯拉此前在印度降低稅收的計畫，並取得了成功。塔塔汽車的一位高管曾在 2021 年底表示，此舉將與印度政府的「印度製造」計畫背道而馳。