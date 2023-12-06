〈美股早盤〉美11月小非農報喜 主要指數開高

美國最新公布的「小非農」報告顯示就業市場疲軟，提振投資人對聯準會 (Fed) 已結束當前緊縮周期和最快在明年 3 月降息的預期，美股主要指數周三 (6 日) 開高。

截稿前，道瓊工業指數漲近 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 50 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 1%。

美國周三公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，11 月美國民間企業就業人數經季節調整後增加 10.3 萬人，遠低於經濟學家預期的 13 萬人，10 月前值從 11.3 萬大幅下修至 10.6 萬人。美國企業在 11 月縮減招聘規模，進一步證明，就業市場正在降溫。

數據公布後，市場強化對 Fed 結束激進升息行動預期，而且從明年開始降息的猜測，主要指數期貨走高，其中標普 500 指數期貨將結束兩天的跌勢，而對利率更敏感的兩年期美國公債殖利率徘徊在 4.6% 附近，美元指數波動。

Brown Brothers Harriman & Co. 分析師 Win Thin 認為，目前可能需要一系列堅定的美國數據才能真正挑戰 Fed 當前的鴿派言論。他指出，即便全球其他地區經濟步入衰退，美國經濟增速持續保持或高於預期，但物價壓力仍在，Fed 可能無法如市場預期般盡快降息。

其他經濟數據方面，美國房貸利率上周降至近 4 個月來新低，刺激自今年 2 月以來最大規模的再融資需求。

能源方面，國際油價連續第五個交易日下跌，原因是美國大量出口，以及對石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 是否能夠實現減產計畫的懷疑，引發對供應過剩的擔憂。

加密貨幣方面，比特幣交易價格在 44,000 美元附近徘徊，創下 5 月以來最長的連漲紀錄，部分原因是市場預期 Fed 將鬆綁貨幣政策。

截至台北時間周二（6 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.07%，至每股 193.56 美元

蘋果的 iMessage 服務似乎有望避免歐盟新的反壟斷制裁，該規定旨在遏制大型科技平台，此前歐盟監管機構初步得出結論，iMessage 在企業用戶中的受歡迎程度不足以受到該規定的影響。據悉，歐盟執委會官員傾向暫緩對蘋果的處罰，這是為期 5 個月的市場調查的一部分，該調查將於明年 2 月結束。

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 0.03%，至每股 372.63 美元

美國反壟斷執法人員認為，聯邦法官裁定微軟以 690 億美元收購《決勝時刻》(Call of Duty) 遊戲開發商動視暴雪的交易符合競爭法的規定是錯誤的，周三 (6 日) 將就此再提出挑戰，這是當局阻止該交易的最新嘗試。

蔚來汽車 (NIO-US) 早盤上漲 2.85%，至每股 7.64 美元

根據外媒報導，中國電動車製造商蔚來汽車打算分拆其電池製造部門，此為該公司轉虧為盈、降低成本和提高效率而努力的一部分。蔚來汽車新成立的電池部門將由資深製造工程師帶領，他們先前曾在的蘋果 (AAPL-US) 和 Panasonic 任職。該部門最快可能在今年年底分拆後，將尋求外部投資人，估值將在之後決定。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月 ADP 就業人數變動報 10.3，預期 12 萬，前值 10.6 萬

美國 10 月貿易收支報 - 643 億美元，預期 - 615 億美元，前值 - 612 億美元

華爾街分析：

貝萊德全球策略師 Wei Li 認為，Fed 降息次數可能較市場預期少，利率波動可能導致全球市場明年出現較大幅度動盪。利率期貨資料顯示，交易商預料 Fed 明年可能降息 125 個基點。該策略師認為，相關預期可能過度樂觀，因此市場一旦意識到變數，股市波動可能很大。

摩根士丹利分析師表示，股市正在重蹈 17 年前的覆轍，希望 Fed 降息將推動股市再次大幅上漲，但結果可能會讓投資人感到失望。市場估 Fed 將在經濟周期的後期降息，此時經濟成長往往會放緩，甚至有陷入衰退的風險。這可能導致股市的報酬率低於預期。