蘋果警告：若印度跟進歐盟充電規定 當地生產目標恐受影響

路透周二 (5 日) 報導，一份印度政府文件顯示，蘋果表示如果新德里效仿歐盟，要求現有 iPhone 配備通用的 Type-C/USB-C 充電接口，其在印度的本地生產目標將受到影響，因此正在遊說豁免或推遲當局的這一要求。

報導指出，印度希望實施歐盟的規定，要求智慧手機必須有一個通用的 Type-C/USB-C 充電口並一直在與製造商談判，希望在 2025 年 6 月之前在印度跟進這一要求，比歐盟規定的最後期限晚 6 個月。儘管包括三星在內的所有製造商都同意印度的計畫，但蘋果卻反對。

蘋果多年來在 iPhone 上都使用其獨特的 Lightning 充電接口。然而，歐盟估算單一充電器解決方案將替消費者節省約 2.71 億美元，印度也表示此舉將減少電子垃圾並幫助使用者。

根據路透看到的會議紀錄，在 11 月 28 日由印度資訊科技部主持的閉門會議上，蘋果要求官員豁免現有的 iPhone 型號使用 Type-C/USB-C 充電接口，並警告說否則將難達到印度生產激勵計畫 (PLI) 所設定的生產目標。

PLI 是印度總理莫迪的一個重點計畫，每年替印度的電子製造商提供新的投資和增加手機銷量的財政激勵。鴻海 (2317-TW) 等蘋果供應商已廣泛使用這一計畫來擴大 iPhone 在印度的生產。

根據該場會議紀錄，蘋果監管和產品合規主管說：「如果在早期型號的手機上實施這項規定，他們 (蘋果) 將無法達到 PLI 目標。」另外還顯示，蘋果在會議上告訴印度官員，「早期產品的設計不能改變」。

Counterpoint Research 預估，蘋果供應商已經擴大其設施，並在印度生產大部分 iPhone 12、13、14 和 15 機種，以供當地銷售和出口。而目前只有 iPhone 15 使用 Type-C/USB-C 充電接口。

根據知情人士透露，蘋果在會議上沒有量化對生產的影響，印度資訊科技部決定對其請求進行審查，並在稍後做出決定。

截稿前，印度資訊科技部沒有回應置評請求。蘋果 (AAPL-US) 周二盤前股價下跌 0.41%，每股暫報 188.66 美元。

CyberMedia Research 的產業情報集團主管 Prabhu Ram 表示，印度消費者對價格敏感，他們更喜歡購買舊款 iPhone，因為新產品推出後，前幾代 iPhone 通常會變得更便宜。印度推動舊款 i{hone 使用通用充電器的舉措可能會打擊蘋果的目標。他說：「蘋果在印度的命運主要與上一代 iPhone 綁在一起。」

據了解，歐盟的充電接口規定將於明年 12 月生效，印度希望在 2025 年 6 月之前遵守規定。

蘋果表示，如果現有機種不受規定限制，可以遵守這一時間表，但若不是如此，2024 年後可能還需要 18 個月的時間。