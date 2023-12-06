傳字節跳動提出50億美元回購計畫 公司估值將達2680億美元

路透周三 (6 日) 援引兩名知情人士消息報導，TikTok 母公司字節跳動 (ByteDance) 提出從投資人手中回購價值約 50 億美元的股票，這將使該公司的估值達到約 2,680 億美元。

報導指出，這家中國科技巨頭提出以每股 160 美元的價格收購這些股票，與上個月向員工開出的價格相同。其中一位知情人士消息透露，該公司 2,680 億美元的估值比一年前為投資者實施股票回購計畫時的估值低約 10%。

中國媒體《南華早報》周三早些時候率先報導了這一消息。對於上述消息，字節跳動並未立即回應置評請求。

據路透上月報導，字節跳動一直在向電子商務等領域擴張，但已開始退出四年來進軍主流電子遊戲領域的計畫，計畫逐步關閉其 Nuverse 遊戲品牌。

字節跳動在美國和中國都非常受歡迎，在應用程式市場有極高的下載量。該公司 2022 年收入成長 30%，超過 800 億美元。其成功推出 TikTok 商店和隨選服務，使其可以從遊戲業務中撤出，而不影響整體業務的發展。

不過，字節跳動同時也面臨諸多挑戰。印度曾是 TikTok 用戶數量最多的市場，但後來因政策原因被禁止，另外在美國，TikTok 有被禁風險，而在印尼，字節跳動暫停其電子商務業務，並與當地合作夥伴 GoTo 集團合作。

值得注意的是，字節跳動在中國本土也有諸多競爭對手，例如騰訊，其也在透過擴展微信視訊服務與字節跳動形成競爭關係。