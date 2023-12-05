〈財報〉蔚來汽車Q3營收不及預期 Q4財測也黯淡

中國電動車製造商蔚來汽車周二 (5 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第三季黯淡財報，儘管該季營收成長逾四成，但仍低於華爾街分析師預期，同時該季虧損較去年同期成長逾一成，另外第四季電動車交付數量與營收展望也表現不佳。

雖然蔚來汽車 (NIO-US) 第三季財報黯淡，但周二美股盤前 ADR 未受影響，仍上漲 2.87%，每股暫報 7.53 美元。

展望未來，蔚來汽車預估第四季電動車交付量介在 4.7 萬至 4.9 萬輛，年增 17.3% 至 22.3%，低於華俺接分析師預期的 59,426 輛；營收估介在人民幣 160.79 億元 (以下單位皆同) 至 167.01 億元之間，年增 0.1% 至 0.4%，也低於分析師預期的 214 億元。

此外，蔚來汽車在港交所公告，將斥資 31.6 億元收購安徽江淮汽車集團股份有限公司 (江淮汽車) 部分製造設備與資產。

根據財報，蔚來汽車第三季營收年增 46.6% 至 190.7 億元，低於華爾街分析師預估的 193.7 億元；淨損 45.57 億元，遠高於去年同期的淨損 41.11 億元，虧損年增 10.8%；經調整後淨損 39.53 億元，也高於去年同期的 34.99 億元。

圖：蔚來汽車財報

不過該公司第三季汽車交付量達 5.5 萬輛，創史上最佳；汽車銷售額報 174 億元，季增 142.3%；汽車毛利率達到 11%，比上季成長 480 個基點，但不及去年同期的 16.4%。

蔚來汽車執行長李斌聲明表示，公司已經確定了優化組織、降低成本和提高效率的機會。未來的重點仍然是推進核心技術，開發關鍵產品，擴大銷售和服務能力，對蔚來汽車的長期競爭力充滿信心。

蔚來汽車在紐約上市的股票今年以來累計下跌了 25%，落後於中國電動車製造商競爭對手小鵬汽車 (XPEV-US) 和理想汽車 (Li-US)，後面兩者分別上漲了 61% 和 76%。而蔚來汽車股價在 2020 年飆升超過 1,000% 後，在 2022 年和 2021 年分別下跌 69% 和 35%。