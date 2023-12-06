美FTC不滿微軟完成收購動視暴雪 將再次提出挑戰

美國反壟斷執法人員認為，聯邦法官裁定微軟以 690 億美元收購《決勝時刻》(Call of Duty) 遊戲開發商動視暴雪的交易符合競爭法的規定是錯誤的，周三 (6 日) 將就此再提出挑戰，這是當局阻止該交易的最新嘗試。

在獲得英國監管機構的批准後，微軟於今年 10 月 13 日完成了這筆收購案，該交易最早在 2022 年 1 月提出，是遊戲行業歷史上最大的收購。

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 將向加州由三名法官組成的上訴法庭小組提出意見，表示下級法院法官對 FTC 提出反壟斷證明的標準太高，單單只是通過兩家公司合併就足以引發嚴重的市場競爭擔憂。

有分析認為，FTC 正在打一場艱難的戰爭，因為該機構在下級法院的官司中敗訴，而且歐盟和英國已經簽署並批准微軟與動視暴雪的併購案。

另外，這場法律戰也是拜登政府打擊併購和價格上漲的更廣泛努力的一部分，這影響了從藥品到機票等領域的消費者。

分析預估，FTC 還將爭論法官把微軟與競爭對手達成的遊戲分銷協議作為合併不會損害市場競爭的證據是錯誤的。

FTC 於 2022 年 12 月提起訴訟，旨在阻止該交易，稱微軟將利用動視暴雪的熱門遊戲壓制對其 Xbox 遊戲機的競爭，並主導快速成長的訂閱和雲端遊戲業務。但加州的一名聯邦法官在 7 月份裁定，FTC 未能立案。

至於微軟方面，該公司可能會表示 FTC 未能證明法官的裁決有誤，同時還將表示，FTC 未能證明微軟有動機不讓競爭對手的遊戲平台使用《決勝時刻》。

評委會的評委將由美國前總統川普提名的 Daniel Collins 和 Danielle Forrest，以及現任美國總統拜登提名的 Jennifer Sung 擔任。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 周三盤前股價上漲 0.07%，至每股 372.78 美元。

