醫療服務需求提升 CVS估明年營收高於分析師預期

美國連鎖藥局 CVS Health 周二 (5 日) 美股盤前公布明年營收財測，料將超出華爾街分析師的預測，原因是可望受惠往醫療服務領域的擴張以及保險業務的優勢。

根據 LSEG 的資料，CVS 周二預估明年營收至少為 3,660 億美元，高於華爾街分析師平均預估的 3,458.1 億美元。

此外，該公司上個月下修明年的獲利預期，表示希望依靠 CostVantage、政府支持的老年人醫療保險優勢計畫和其他醫療服務獲得更好的利潤率來提高獲利。

截稿前，CVS Health(CVS-US) 股價上漲 2.6%，每股暫報 70.26 美元，延續盤前消息公布後的強勁漲勢。

CVS Health 將把醫生、診所和藥店等醫療服務組合納入一個名為 CVS Healthspire 的總品牌之下。與此同時，品牌重塑將包括該公司過去幾年建立的業務，如 8 月份推出的生物相似藥部門 Cordavis，以及最近收購的醫療服務公司 Signify Health 和 Oak Street Health。

值得注意的是，CVS 還推出了一種名為 CVS CostVantage 的新型藥局報銷模式。該公司表示，將使用一個透明的公式，確定固定的加價和費用，以確定藥品成本，並與合約保險公司和藥品福利管理 (PBMs) 進行相關報銷。

市場分析指出，製藥產業正在迅速提高對患者和付款人的定價透明度，以便領先於立法者，後者繼續留意藥品定價的不透明性。CVS 的計畫只是製藥產業證明其正在努力降低成本的最新舉措。

CVS 旗下的 Caremark 等藥品福利管理機構作為保險公司和製藥商之間的中間人，因其在美國飆升的醫療成本中所扮演的角色而受到更嚴格的審查。美國聯邦交易委員會 (FTC) 也在調查其做法。