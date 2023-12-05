〈美股早盤〉市場聚焦就業市場數據 主要指數開低

投資人靜待包括美國關鍵就業市場報告在內一系列經濟數據出爐，以判斷聯準會 (Fed) 是否會在明年初降息，以及找出推動經濟軟著陸的線索，美股主要指數周二 (5 日) 開低。

截稿前，道瓊工業指數跌近 150 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌逾 20 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌逾 1%。

隨美股 11 月史詩般的漲勢告吹，投資人在 12 月的開局充滿疑慮。上個月流行的觀點——美國央行官員會在明年提前快速降息，實現「金髮姑娘」(Goldilocks) 情景——現在成了辯論的理由。

本周晚些時候將公布的美國就業數據，被視為理解美國經濟以及薪資成長引發通膨、導致借貸成本在更長時間內上升風險的關鍵一塊拼圖。

美股開盤稍晚後，本周第一份就業市場報告 10 月 JOLTs 報告即將出爐，屆時可觀察就業職缺數的成長判斷勞動力市場是否持續降溫。另外，11 月 ISM 非製造業指數也將出爐。

摩根大通資產管理公司 (JPMorgan Asset Management) 駐倫敦的全球市場策略師 Hugh Gimber 表示：「今年我們從不同的市場敘事轉變得如此之快，令人驚訝。現在感覺我們又兜了個圈。」

11 月的反彈像滾雪球一樣，原因是人們希望，既然通膨已降溫，全球央行總裁們已準備好轉向寬鬆政策。貨幣市場已定價聯準會 (Fed) 在明年第一季降息的可能性為 70%，並預料到明年年底 Fed 將降息 1 碼(25 個基點)。

其他消息方面，在穆迪 (Moody "s Investors Service) 將中國主權債務評級展望下調至負面之後，中國和香港股市大幅下挫。

對此，中國財政部對穆迪調降中國信用評級展望表示失望。當局表示，今年難局下，中國經濟持續恢復，高品質發展推進，第四季預估維持成長，對全球經濟貢獻超 30%。

另外，中國財政收入保持成長，前三季稅收收入成長 11.9%。一般預算支出年增 3.9%，社保、教育等領域得到保障。這些都顯示中國經濟正在高品質轉型，穆迪對中國經濟成長和財政可持續性的擔憂沒有必要。

截至台北時間周二（5 日）22 時許：

焦點個股：

蔚來汽車 (NIO-US) 早盤上漲 6.39%，至每股 7.79 美元

中國電動車製造商蔚來汽車周二美股盤前公布 2023 會計年度第三季黯淡財報，儘管該季營收成長逾四成，但仍低於華爾街分析師預期，同時該季虧損較去年同期成長逾一成，另外第四季電動車交付數量與營收展望也表現不佳。

輝達 (NVDA-US) 早盤上漲 0.12%，至每股 455.62 美元

輝達執行長黃仁勳周二宣布，將在日本建立一個人工智慧 (AI) 研究實驗室，並在當地打造一個 AI 工廠網路。他還透露，輝達計劃與包括軟銀在內的日本公司合作研究與開發生成式 AI。

Twilio(TWLO-US) 早盤下跌 0.76%，至每股 67.01 美元

雲端通訊平台 Twilio 日前表示，為實現盈利性成長，公司將在明年第一季之前裁員約 5%，即 295 人。該公司預計，在今年的最後三個月裡，與重組相關的費用約為 2,500 萬至 3,500 萬美元。Twilio 還重申截至 2023 年 12 月 31 日的第四季和全年財測。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月 ISM 非製造業指數預期 51.8，前值 52

美國 10 月 JOLTs 職位空缺數預期 955.3 萬，前值 930 萬

華爾街分析：

摩根大通策略師 Dubravko Lakos-Bujas 表示，美股將在 2024 年面臨風險，因為經濟放緩可能讓企業獲利承壓造，定價能力下降威脅到利潤率。他認為明年經濟將不穩，建議投資者買入公用事業類等防禦性股票，這可能有助於規避經濟衰退的風險。

Incrementum AG 的管理合夥人 Ronald-Peter Stoeferle 預測，美國經濟將不會出現軟著陸，而是將進入衰退，主因是財政刺激措施的結束。雖然 Fed 暫停升息，但 Stoeferle 表示：「在某個時候，他們將按下恐慌按鈕，並開始再次降息，這將是金價勢頭回升的時候。」