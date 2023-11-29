OECD全球經濟成長放緩 但硬著陸風險減弱

經濟合作暨發展組織 (OECD) 周三 (29 日) 表示，明年全球經濟成長將略有放緩，儘管債務水準高漲且利率存有不確定性，但「硬著陸」的風險已經減弱。另外，由於明顯上升的利率對經濟活動造成沉重打擊，已開發經濟體的成長速度恐怕會更緩慢。

OECD 周三公布的最新《經濟展望》(Economic Outlook) 中表示，全球經濟成長率將從今年的 2.9% 放緩至明年的 2.7%，然後在 2025 年回升至 3.0%。

該組織的 38 個成員國中，已開發經濟體的成長有望實現「軟著陸」，其中美國的表現迄今優於預期。

估 Fed 和 ECB 降息時間比市場預期還慢

值得注意的是，該組織預估美國要到明年下半年才會開始降息，而歐元區則要到後年 (2025 年) 春季才開始降息。這與市場的預期形成鮮明的對比，市場目前預估聯準會 (Fed) 和歐洲央行 (ECB) 最快將在明年上半年鬆綁貨幣政策。

另外，儘管美國和其他地區硬著陸的風險有所緩解，但 OECD 表示，有鑑於房地產市場疲軟、油價高漲和貸款低迷，經濟衰退的風險並非不存在。

美、中今明年經濟增速上修

OECD 預估，美國明年經濟增速將從今年的 2.4% 放緩至 1.5%，兩項數據雙雙上修，先前該組織在 9 月預估美國今年的經濟增速為 2.2%、明年為 1.3%。

另一方面，OECD 預估中國經濟也將放緩，因為該國正在努力應對房地產泡沫影響的經濟萎縮，而消費者在面對前景更大的不確定性時選擇儲蓄。

OECD 預估，中國經濟增速將從今年的 5.2% 放緩至明年的 4.7%，兩者都略高於 9 月份的預期，而 2025 年的經濟增速將進一步放緩至 4.2%。

歐元區方面，隨著該地區最大的經濟體德國今年走出經濟衰退，預估經濟成長率將從今年的 0.6% 回升至明年的 0.9%、2025 年則繼續成長至 1.1%。

即便如此，該組織警告，由於歐元區銀行融資水準較高，升息的全面影響仍不確定，對經濟成長的壓力可能大於預期。

與此同時，作為當前周期中唯一尚未升息的主要已開發經濟體，日本的經濟增速預估將從今年的 1.7% 放緩至明年的 1.0%，然後在 2025 年回升至 1.2%。

OECD 警告，儘管各國的經濟成長展望各不相同，但它們面臨著類似的財政壓力，預估未來幾年 G7 國家的債務負擔將繼續上升。