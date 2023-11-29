美國11月消費者信心指數升至102 四個月來首升

美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (28 日) 公布最新數據顯示，11 月消費者信心指數 4 個月來首次上升，原因是消費者對就業市場展望的看法更加樂觀。

11 月消費者信心指數 4 個月來首次上升。(圖：ZeroHedge)

具體來看，美國 11 月經濟評議會消費者信心指數報 102.0，高於市場預期的 101.0，不過前值自 102.6 大幅下修至 99.1，為去年 7 月以來新低。

另外 11 月現況指數報 138.2，10 月前值自 143.1 下修至 138.6；上月預期指數報 77.8，前值自 75.6 下修至 72.7。雖然預期指數本月有所改善，但該數據連續第三個月低於 80，這一水準在歷史上透露明年經濟將步入衰退。

與此同時，調查顯示 11 月消費者信心指數反彈，然而受訪者中仍有約三分之二認為美國明年經濟「有點」或「很有可能」出現衰退。

最近對通膨有利的數據包括就業成長放緩，支持金融市場的預期，即聯準會 (Fed) 可能已經結束了本輪升息周期。大多數經濟學家預測的不是經濟衰退，而是一段非常緩慢的成長期。

Commonwealth Financial Network 投資長 Brad McMillan 表示，整體而言，上述報告支撐目前經濟成長放緩的觀點，也支撐明年持續成長的展望。

美國經濟評議會首席經濟學家 Dana Peterson 表示：「各個收入群體都看到了普遍的改善。儘管如此，根據調查消費者仍然普遍擔心物價上漲，其次是戰爭 / 衝突和利率上升。」

至於備受矚目的通膨預期方面，消費者對 12 個月通膨預期從 10 月份的 5.9% 降至 5.7%，可能反映出 11 月有消息稱，10 月份通膨壓力有所緩解。不過走勢和上周密西根大學公布的初步調查形成鮮明對比。

11 月消費者對未來 1 年通膨預期下滑。(圖：ZeroHedge)

由於有跡象顯示通膨正在減弱，消費者似乎更願意在未來 6 個月增加支出。調查顯示，打算購買汽車和冰箱、洗衣機、電視機等主要家用電器的消費者比例有所增加。

另一方面，強勁的勞動力市場仍支撐著消費者支出。儘管就業成長有所放緩，但與歷史標準相比，就業市場狀況仍然相當緊張。美國經濟評議會所謂的就業市場差異指數從 10 月的 23.8 小幅擴大至 23.9,10 月為 23.8，但仍處於 2021 年 4 月以來的最低水準。