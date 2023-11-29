〈以哈戰爭〉王毅會聯合國秘書長 提出加薩三大立場

中國外交部長王毅周二（28 日）在紐約聯合國總部會見聯合國秘書長 Antonio Guterres，提出以色列與哈瑪斯全面停戰、儘快重啟「兩國方案」、人道物資不受阻礙等三大立場。

王毅表示，世界聚焦以哈戰爭，關注聯合國的作用和行動。在以哈戰爭方面，中國始終堅定站在和平一邊，站在人類良知一邊，站在國際法一邊，支持聯合國和秘書長本人為解決這場戰爭發揮獨特、不可替代的作用。

王毅說，作為本月安理會輪值主席國，中國與阿拉伯國家和有關各方保持密切溝通，把以哈戰爭列為安理會核心和優先議題。中方還接待阿拉伯、伊斯蘭國家外長訪華，就儘快召開安理會高級別會議達成共識，期待安理會發出一致和明確的聲音。

王毅說，安理會第 2712 號決議是推動停火的第一步，是透過政治方式解決以哈戰爭的良好開端。現在的關鍵在於臨時停火協議能否延續，加薩是否還會重燃戰火。

王毅指出，中方的立場很明確：

一是決不能讓戰火重燃，應實現全面停火，避免更大人道災難，被扣押人員也應得到釋放。

二是人道物資應不受阻礙地進入加薩，開闢更多過境點，設立有效監督機制。

三是儘快重啟「兩國方案」，這是國際社會最大公約數，也是解決以哈問題的根本出路。中方呼籲儘快召開更具權威、更大範圍、更有實效的國際和會，制定重啟「兩國方案」的路線圖和時間表。中方支持聯合國為此發揮主導作用。